Marika Gombitová a Meky Žbirka naspievali dueto

Bratislava 30. augusta (TASR) - Speváčka Marika Gombitová, o ktorej už dlhší čas nebolo takmer vôbec počuť, naspievala minulý týždeň dueto so svojím kolegom ...

30. aug 2005 o 16:10 TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Speváčka Marika Gombitová, o ktorej už dlhší čas nebolo takmer vôbec počuť, naspievala minulý týždeň dueto so svojím kolegom a priateľom Miroslavom Žbirkom.

Spoločná pesnička dostala názov Tajnosľubná a po skladbách V slepých uličkách a Nespáľme to krásne v nás bude v poradí tretím duetom tejto dvojice. "Nahrávali sme ho minulý týždeň u Mariky," povedal dnes pre TASR dlhoročný spolupracovník a textár Mariky Gombitovej Kamil Peteraj, podľa ktorého by sa mala skladba objaviť na Mekyho novom albume, ale aj ako titulná pieseň nového seriálu TV Markíza Medzi nami. "Nahrávaniu predchádzali dva týždne príprav, ale Marika bola vo vynikajúcej forme a pesničku sme nahrali doslova za chvíľu," dodal ďalej Peteraj. Ten sa aj tentokrát postaral o text piesne a Meky Žbirka o jej hudobnú a samozrejme aj spevácku stránku. "S Kamilom sme na môj pripravovaný album napísali niekoľko pesničiek a celkom logicky sa tam objavila skladba, pri ktorej nás napadlo, že by to mal byť duet s Marikou," povedal dnes pre TASR Žbirka, podľa ktorého Mariku oslovil sám Peteraj. Gombitová reagovala kladne a ako Žbirka vraví, preňho osobne potom nasledovala séria veľmi príjemných prekvapení. Dohodli si termín, stretli sa v Bratislave a pustili sa do nahrávania. "A ja som neveril vlastným očiam ani ušiam, že sa to vlastne deje. Videl som ju veľmi rád, bola v skvelej forme, pozitívne naladená a výborne spievala," zaspomínal si dnes spontánne Žbirka a ako dodal, dúfa, že sa budú v budúcnosti stretávať častejšie. "Všetko nasvedčuje tomu, ak to vydrží, že Marika bude točiť ďalej. Veľmi by som si to prial." Teší ho tiež fakt, že aj keď sa s Marikou stretnú ako speváci po dlhšej dobe, ich hlasy okamžite k sebe zapadnú. "Celý zážitok z tohto nahrávania je pre mňa veľká odmena za prácu, ktorú mám s mojím albumom. Moment, ktorý jednoducho zasvietil."