Azyl – festival minútových a 5 minútových filmov

Prebieha nultý ročník festivalu krátkometrážnej tvorby Azyl. Súťaže sa zúčastnilo 115 tvorcov zo 14 krajín, ktorí poslali celkovo 173 filmov.

31. aug 2005 o 0:00

Najmladší režisér má 10 rokov, najstarší 58. Po uzavretí prvého kola môžeme teda skonštatovať, že záujem bol veľký. Veľa príspevkov bolo v kategórii animovaného filmu a videoklipov. Viac ako 150 filmov prihlásili tvorcovia zo Slovenska.

Hlasovanie komisie prebehlo 27. augusta v Nu Spirit bare v Bratislave.

Komisia v zložení: Martin Ciel - predseda komisie (filmový vedec a publicista), Juraj Johanides (režisér), Václav Macek (filmový vedec, publicista), Dodo Šimončič (kameraman), Juraj Chlpík (kameraman), Maroš Hečko (scenárista, hudobník), Jozef Vlk (hudobník, režisér), Zuzana Uličianska (kultúrna redaktorka denníka SME), Robert Roth (herec), Branislav Bezák (copywriter, moderátor a publicista), Peter Godányi (šéfredaktor časopisu INspire), Pavol Choma (vedúci ateliéru grafického designu VŠVU) a Tomáš Karpel (moderátor Rádia FM) nominovala do každej súťažnej sekcie 20 filmov. Návštevníci stránky www.azyl.sme.sk majú možnosť pozrieť si tieto filmy od 1. septembra do 25. novembra 2005 a poslať cez sms svoj hlas obľúbenému filmu. Každý hlas bude zároveň zaradený do zlosovania o telefón NOKIA, tričká Bizarrepublic a cd a knihy vydavateľstva L.C.A Publishers.

Nominované filmy budú prezentované v decembri aj na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava v Auparku v sekcii Azyl – krátkometrážná tvorba.

Práca komisie bola prekvapujúco príjemná, i keď únavná. Príjemná bola preto, lebo veľká väčšina (!) prihlásených filmov vzbudila medzi členmi komisie diskusiu. A to je vždy dobre. Ide totiž o diela, ktoré nie sú štýlovo konzervatívne, nie sú staticky popisné. Nevyhýbajú sa inováciám. Zovšeobecňujúco povedané: z celej vzorky cítiť silný potenciál mladých ľudí, ktorí vedia bez problémov rozprávať obrazom. A film – to je v prvom rade rozprávanie pomocou rôznych obrazov zoradených za sebou v určitom rytme. Slovo tu nie je až tak podstatné. Všetkým tvorcom, ktorí si to uvedomujú, želáme veľa nových filmov a úspechov. Držíme im palce aj v ďalšom ročníku.

Martin Ciel

predseda komisie