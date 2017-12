Slovenský film Amazonia vertical získal dve vzácne ocenenia

30. aug 2005 o 17:20 SITA

BRATISLAVA 30. augusta (SITA) - Slovenský film Amazonia vertical režiséra Pavla Barabáša získal na 22. Medzinárodnom horolezeckom filmovom festivale v Tepliciach nad Metují dve filmové ocenenia. Festivalová porota mu udelila hlavnú cenu v kategórii Horolezectvo. Prítomní diváci mu zasa odovzdali najviac svojich hlasov vďaka čomu získal film aj Cenu divákov.

V kategórii Športy v prírode získal hlavnú cenu dokument Jona Muira z Austrálie - Sám naprieč Austráliou. Hlavnú cenu v kategórii Človek a hory si do Talianska odniesol Fabio Toncelli za snímku Let nad Everestom.

Do poroty tento rok zasadla horolezkyňa Dina Štěrbova, horolezec, filmár a riaditeľ festivalu v Moskve Youri Baikowski, horolezec a riaditeľ festivalu v anglickom Kendale John Porter, poľský horolezec a publicista Alec Lvov a český kameraman a režisér Ivo Hranický.

Festival je členom Medzinárodnej aliancie pre horský film (International Alliance for Mountain Film) a konal sa od 25. do 28. augusta. Súčasťou podujatia bolo aj stretnutie riaditeľov šestnástich festivalov aliancie, cieľom ktorej je spoločnými silami pozdvihnúť, podporiť a zachovať horskú kinematografiu. Počas štyroch dní sa premietali horské filmy, usporiadatelia pripravili besedy so zaujímavými hosťami, koncerty hudobných skupín, preteky v behu Teplickými skalami, preteky horských bicyklov a v boulderingu.

