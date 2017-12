Čestné Zlaté levy Miyazakimu a Sandrelliovej

Prvý raz v histórii sa najstarší filmový festival na svete - benátska Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, obrátil tesne pred dnešným začiatkom svojho 62. ročníka na akreditovaných účastníkov so žiadosťou o doplnkové informácie, ako sú dátum a mi

31. aug 2005 o 8:30 MILOŠ ŠČEPKA, Benátky

V Benátkach sa dnes začína dvanásťdňový 62. ročník najstaršieho filmového festivalu na svete Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica

Gwynneth Paltrowová s Anthonym Hopkinsom prídu do Benátok podporiť svoj nový film Proof.



esto narodenia. Upozorňuje tiež, že akreditácie bude vydávať len po predložení platného identifikačného preukazu. Hrozba terorizmu teda neobišla ani Benátky. Máme sa pripraviť na bezpečnostné osobné prehliadky, do kinosál bude zakázaný vstup s akoukoľvek batožinou, počítače aj každá iná elektronika je vylúčená. Celý festivalový areál je až do 13. septembra uzavretý pre osobnú dopravu. Najviac snímok je z USA

Zlatá míľa medzi slávnymi hotelmi Des Bains a Excelsior na Marconiho nábreží Lida di Venezia napriek tomu opäť zažiari. Kiná, reštaurácie, bistrá, kaviarne, tri veľkorozmerné obrazovky, predajne filmovej literatúry, suvenírov, DVD - vyrástlo tu celé filmové mestečko, v ktorom bude najbližších dvanásť dní tepať srdce svetovej kinematografie. Stredobodom festivalového diania bude opäť staručký Palazzo del Cinema. Festival už síce má hotový projekt nového moderného Filmového paláca, no Biennale di Venezia, pod ktoré spadá aj filmový festival, financuje priamo štát, a tak sa, podobne ako u nás, rieši problém, kde na to vziať peniaze.

"Zmyslom festivalu nie je rok od roka rásť a byť čoraz veľkolepejší. Naším cieľom je verne odrážať aktuálny stav svetového filmu," tvrdí festivalový riaditeľ Marco Mueller. Festival ponúkne v hlavných kategóriách len šesť desiatok snímok z 18 krajín, medzi nimi aj poľských, ruských a tadžických, ďalších asi 90 filmov bude zaradených vo vedľajších sekciách, retrospektívach a Týždni filmovej kritiky.



Tradične najpočetnejšie zastúpenie majú filmy z USA, je ich rovný tucet, medzi nimi aj novinky Tima Burtona, Georgea Clooneyho, Camerona Crowea, Johna Turturra, no i v Amerike pôsobiaceho Lasseho Halströma a Anga Leeho. Po úspechu prehliadky talianskych hororov a iných komerčných filmov Tajné dejiny talianskeho filmu bude festival tohto roku pokračovať v mapovaní tejto neveľmi známej oblasti - a to nielen prehliadkou Tajné dejiny talianskeho filmu 2, ale aj Tajné dejiny ázijského filmu, rozdelenou na čínsku a japonskú časť. V rámci talianskej utajenej histórie organizátori zozbierali aj sériu rôznych filmov o slávnom Casanovovi.

Na úvod Sedem mečov



V hlavnej súťaži sa o Zlatého leva uchádza 19 filmov. Tri z nich sú čisto talianske a v ďalších štyroch má Taliansko koprodukčný podiel. I v poľsko-rusko-talianskej novinke Krzysztofa Zanussiho Persona non grata. Súťaž bude hodnotiť sedemčlenná medzinárodná porota, vedená talianskym filmovým výtvarníkom Dantem Ferrettim. Jej členmi sú aj francúzska režisérka Claire Denisová, nemecký filmár Edgar Reitz a izraelský režisér Amos Gitai, ktorý bol hosťom tohtoročného Art Filmu v Trenčianskych Tepliciach. I tohto roku budú o osobitné ceny súťažiť aj filmy zaradené do prehliadky Horizonty, krátke snímky a filmové debuty. Čestné Zlaté levy za celoživotný prínos do svetového filmového umenia si z Benátok odnesú japonský animátor Hayao Miyazaki a talianska herečka Stefania Sandrelliová. Festival dnes oficiálne otvorí svetová premiéra čínskeho dobrodružno-historického veľkofilmu Sedem mečov režiséra Tsui Harka, ale úplne prvou snímkou, ktorú na 62. ročníku medzinárodného filmového festivalu v Benátkach premietli už včera, bol česko-taliansko-britský nesúťažný The Fine Art of Love (Krásne umenie lásky) v réžii Johna Irvina s Jacqueline Bissetovou v hlavnej role.

Festivalové predstavenia bude uvádzať nová filmová znelka, ktorú vytvorila Francesca Ghermandiová v pop artovom štýle na pomedzí animácie a komiksu. Cena vstupeniek na jednotlivé festivalové filmy sa pohybuje od 8 do 25 eur, v predaji sú i permanentky na celý festival - za 250 eur.