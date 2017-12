Alicia Keysová nahrá MTV Unplugged

31. aug 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 31. augusta (SITA/AP) - Americká soulová senzácia Alicia Keysová obnoví zašlú slávu programu MTV Unplugged. Rozhodla sa totiž, že 23. septembra vystúpi pre televíznu stanicu MTV na čisto akustickom koncerte. "Vždy som mala tento program veľmi rada a bolo mi ľúto, keď ho prestali pripravovať. Keď som išla do MTV jasne som im povedala, že to musí byť Unplugged," povedala speváčka a klaviristka. Aliciu budú počas koncertu sprevádzať Mos Def, Common a Damian Marley. So spevákom skupiny Maroon 5 Adamom Levinom pripraví prerobenú verziu klasiky od Rolling Stones Wild Horses. "Bude to mať svoj osobitý štýl, no stále v tom bude čo-to z klasiky," povedala mladá speváčka. Medzi najznámejšími koncertmi Unplugged sú tie od Nirvany, Erica Claptona, Seala, Jay-Z-ho. V roku 2002 vyšli koncerty skupiny Dashboard Confessional a Shakiry. V októbri sa koncert Alicie Keysovej objaví i na DVD.