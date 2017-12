Liz Hurley tvrdí, že po štyridsiatke sa cíti ako šialená

31. aug 2005 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Herečka a modelka Liz Hurley tvrdí, že po štyridsiatke sa cíti, ako úplný šialenec. "Keď som prekročila túto hranicu, cítila som sa úplne inak. Podarilo sa mi založiť fungujúcu spoločnosť, dosiahla som toho dosť, mám krásne zdravé dieťa, takže teraz to už so mnou môže ísť iba dolu vodou," povedala o svojich pocitoch bývalá priateľka herca Hugha Granta. To, že sa cíti, ako šialenec podľa jej slov neznamená, že si teraz kúpi športové auto a precestuje v ňom celú Európu, ale priznáva, že jej pohľad na svet sa zmenil. Štyridsiate narodeniny Liz Hurley oslávila v júni tohto roku.