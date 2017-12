Michal Tučný bol pre mňa "otcom", ale nie hudobným vzorom

31. aug 2005

BRATISLAVA 31. auguste (SITA) - Pre speváka Allana Mikušeka hviezda Michala Tučného nevyhasla. Počas letného piešťanského festivalu Country Lodenica dokonca vystúpil so špeciálnym programom venovaným desiatemu výročiu úmrtia tohto velikána českej country scény. Napriek tomu Allan v Tučnom nikdy nevidel profesionálny vzor. "Muzikantsky a spevácky pre mňa nikdy nebol vzorom, pretože spieval iným štýlom ako som ja cítil a robil inú muziku ako som ja cítil, ale čo sa týka fluida, ktoré mal a prístupu ku mne, tak to bol strašne dobrý človek," prezradil pre agentúru SITA Mikušek. Ako ďalej uviedol, Tučný bol pre neho otcom, ktorého oslovoval "taťka", dokonca aj vdove po ňom dnes nepovie inak ako "mamka". Spevák na svoju muzikantskú rodinu nezanevrel a stal sa už takmer tradičným návštevníkom festivalu Stodola Michala Tučného. Na poslednom deviatom ročníku spal Mikušek na rovnakej peci, kde spával Michal Tučný.

Otec českej country udržiaval so svojím mladším slovenským kolegom veľmi dobré vzťahy. Mikušek podľa jeho slov nemôže zabudnúť najmä na september v roku 2004, keď bol Tučný pol roka pred svojou smrťou jeho hosťom na námestí v Trnave. "Po koncerte sme boli večer pozvaní k mojim rodičom na guláš a keď sme dojedali, povedal, že už tu nebude dlho, ale bude sa mi snažiť pomôcť najviac ako len bude vedieť," spomínal Mikušek. Tučný svoje slovo dodržal. O Allanovi natočil celú reláciu v Českom rozhlase, spomínal ho v rozhovoroch pre médiá a na svojich koncertoch, spolu s ním naspieval pesničku na Mikušekov druhý album Stále hrám, no a napokon si vybral na svoj album pieseň Dážď zo spevákovej prvej platne. Podľa Allanových slov to bola najväčšia pocta, akú mohol za celý svoj život dostať. V rovnaký deň, keď spolu odohrali muzikanti koncert na trnavskom námestí, zomrel Tučnému otec. "Michal vtedy nedal nič najavo, profesionálne prišiel na javisko, s úsmevom odspieval svoj koncert, rozlúčil sa, komunikoval s ľuďmi a až večer mi povedal, že mu zomrel otec," povedal Mikušek.

Allan sa dnes usmieva hlavne nad spôsobom, ako sa s Michalom v roku 1991 zoznámili na bratislavskom country bále Country na Dunaji. Mikušek sa pred vystúpením rozhodol pozvať Tučného na víno, spevák však vtedy bral lieky, takže odpovedal "né, teďka nebudu, pak budu zpívat blbiny, vždyť to znáš". Tým sa podľa Mikušeka skončila celá ich komunikácia. Spevák sa s Tučným presne na tom istom mieste a bále osudovo stretol aj o rok neskôr, kde ich organizátori dali do jednej šatne. "Keď sme stáli pri šatni a ja som odomykal, zastavil sa Bukasový masív a pozývali ma na víno. Tak som im povedal, že teraz nebudem, lebo ako hovorí pán Tučný, "pak budu zpívat blbiny, vždyť to znáš", povedal Allan. Ako ďalej uviedol, bol to zlom, kedy sa na neho Michal pozrel a navrhol mu, aby si potykali.