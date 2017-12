Jay-Z sa stal prezidentom nahrávacej spoločnosti

31. aug 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 31. augusta (SITA/AP) - Raper Jay-Z má nové zamestnanie. Hudobník sa stal prezidentom nahrávacej spoločnosti Def Jam Recordings hneď z viacerých dôvodov. Okrem toho, že chcel v živote dokázať viac, ako iba spievať, lákala ho aj nová práca. Začínal sa nudiť a nechcel robiť rap iba preto, lebo ho všetci poznajú ako rapera a pretože sa to od neho očakáva. Jay-Z, ktorého skutočné meno je Shawn Carter, ponuku prijal aj preto, že vo svete hudby je vo vedúcich pozíciách málo černochov. "Viem, ľudia si myslia, že táto práca je zbytočná, ale nie je. Mojou úlohou nie je iba hľadať nové talenty a dať im šancu, mám oveľa viac práce, ako iba to," povedal ďalej v rozhovore pre nedeľné vydanie denníka The New York Times. Tridsaťpäťročný umelec spolu vydal desať albumov, z ktorých sa predalo viac ako 33 miliónov kópií a je držiteľom štyroch ocenení Grammy.