Otvorili festival v Benátkach, prvýkrát ho sprevádza sprísnenie bezpečnosti

31. aug 2005 o 22:06 TASR

Benátky 31. augusta (TASR) - Za prísnych bezpečnostných opatrení začal sa dnes večer v poradí 62. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý potrvá do 10. septembra.

Za potlesku zvedavcov prichádzali postupne na otvárací galavečer, ktorý moderovala španielska herečka Ines Sastreová, čestní hostia. Veľké hollywoodske hviezdy sa na Lide zatiaľ neukázali, no zato prišli mnohí prominenti z talianskej politiky a kultúry.

Po slávnostnom otvorení bude nasledovať projekcia snímky s anglickým distribučným názvom Seven Swords (Sedem mečov) o čínskom rytierovi zo 17. storočia režiséra Tsui Harka, ktorú uvedú vo svetovej premiére. Prvýkrát v histórii festivalu na ňom uvedú vo svetovej premiére aj deväť amerických filmov.

V súťažnej sekcii benátskeho festivalu sa bude o Zlatého leva uchádzať 19 snímok. Európski filmári nakrútili 14 z nich. Z USA sú do súťaže prihlásené režijné práce Georgea Clooneyho (Goodnight and Good Luck) a Johna Turturra (Romance and Cigarettes). Clooney je v Taliansku ako doma, keďže tam vlastní vilu

Zastúpenie v súťaži bude mať aj britská, čínska, francúzska, kórejská, portugalská, ruská a talianska kinematografia. Z prác prominentných tvorcov premietnu v súťažnej sekcii filmy Terryho Gilliama The Brothers Grimm, ktorý vznikol v britskej produkcii, snímku Patricea Chéreaua Gabrielle nakrútenú vo francúzsko-talianskej koprodukcii, taliansko-americký film Abela Ferraru Mary, novinku uznávaného tvorcu ázijského pôvodu Anga Leeho Brokeback Mountain, zastupujúcu Kanadu, či poľsko-rusko-taliansky film Persona non grata, ktorý nakrútil svetoznámy poľský režisér Krzysztof Zanussi.

Čestného Zlatého leva udelia na festivale Hajaovi Mijazakimu, najznámejšiemu a najúspešnejšiemu režisérovi japonského animovaného filmu.

Zoznam hercov, ktorí by mali na festival zavítať, je dlhý. Okrem spomínaného Clooneyho to sú Harrison Ford, jeho priateľka Calista Flockhartová, Spike Lee, Gwyneth Paltrowová, Juliette Binocheová, Kate Winsletová či Monica Bellucciová.

Prísne bezpečnostné opatrenia sa prejavia najmä v tom, že miesto konania festivalu je izolované od zvyšku mesta, vstupy a priestranstvá monitorujú kamery, na strechách sú ostreľovači. Cez detektory kovov musia prejsť všetci, vrátane prominentov. Aj z tohto dôvodu program 62. ročníka zoštíhlili a namiesto vlaňajších 71 filmov premietnu iba 54.

Miestne noviny Il Gazzettino reagovali na kontroly článkom s titulkom Lev v klietke. Práve neskoroletná bezstarostná atmosféra dodávala festivalu v Benátkach čaro, zatiaľ čo podujatia v Berlíne či Cannes sprísnili bezpečnostné opatrenia už dávnejšie.