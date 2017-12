Bartošíková a Bruchala sa stretli už v Teleráne, večer preberali TOM-ov

1. sep 2005 o 12:29 TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Športová moderátorka TV Markíza Martina Bartošíková sa v stredu večer stala víťazkou v kategórii Najlepšia moderátorka-redaktorka 9. ročníka ankety TOM 2005.

Moderátorka, ktorá sa pred niekoľkými dňami vydávala, dostala v podobne najväčších sympatií od televíznych divákov aj pekný svadobný dar, a prejavenú dôveru si veľmi cení. Ďalšiu radosť však mala v stredu večer aj z toho, že jej cenu na pódiu Opery SND osobne odovzdával americký herec Patrick Swayze. Do toho bola vraj v čase Hriešneho tanca platonicky zamilovaná, podobne ako množstvo dievčat po celom svete. "Presne takto som si ho predstavovala. Je to chlap, ktorý keď vyšiel na pódiu, išla okolo neho absolútna charizma," povedala po galaprograme Martina, ktorá si fotografiu so Swayzeho figurínou zaobstarala už predčasom v londýnskom múzeu Madame Tussaudďs. "Ale to bola len figurína," dodala s úsmevom. Po stredajšom vyhlásení cien TOM 2005 ešte dlho nemohla uveriť, že v ankete vyhrala.

Bartošíkovej kolega Pavel Bruchala, ktorý získal cenu v kategórii moderátor-redaktor, si vraj bol pred samotným galavečerom istý, že on nevyhrá. "Nemyslím si, že bol tento rok pre mňa špeciálne úspešný. Na víťazstvo som tipoval troch ľudí, ale s prichádzajúcou hodinou H som dával väčšie percentá Rasťovi Žitnému," povedal po vyhlásení výsledkov. Bruchala pritom obhájil svoje víťazstvo z minulého roka. "Bolo to pre mňa veľmi milé prekvapenie a som šťastný," podotkol. Bruchala a Bartošíková sa pritom stretli už v stredu ráno, v markízackom Teleráne. "Kedysi sme boli taká dosť bláznivá dvojica, tak nás pozvali. A náhoda dala, že sme ku koncu dňa naraz preberali aj sošky TOM," poznamenal s úsmevom na adresu "dlhého", no úspešného dňa.