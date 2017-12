Peter Marcin sa rád zabaví na filmových komédiách, 'dostala' ho Bokovka

Bratislava 1. septembra (TASR) - Herec a zabávač Peter Marcin odchádzal v stredu večer z vyhlásenia výsledkov TOM 2005 hneď s dvoma cenami.

1. sep 2005 o 17:18 TASR

Jednu sošku TOM-a získal v kategórii najlepší zabávač a druhú ako absolútny víťaz TOP TOM s počtom hlasov 81 469. Marcin, ktorý spolu s kolegom Andy Krausom tvorili populárnu zábavnú reláciu Uragán, sa podľa svojich slov vedel najviac zabaviť práve pri tvorbe tohto programu. "Bola to pre nás úplná zábava a myslím si, že z javiska to bolo aj cítiť a prenášalo sa to na ľudí," hovorí Marcin, ktorý sa vie výdatne zabaviť aj pri sledovaní filmových komédií. "Mám ich veľmi rád a idem na každý film, ktorý sa aspoň trochu mihne okolo komédie. Aj si ho kúpim na DVD," dodáva. V poslednej dobe ho tak "dostala" snímka Bokovka, ktorá je podľa jeho názoru najlepšia komédia za posledných desať rokov. Zo slovenských zabávačov má Marcin najradšej svojho bývalého kolegu Andyho Krausa. "Je mi najbližší a veľmi si s ním rozumiem. S nikým iným som si tak ďnepadolď ako s ním. Keď sa stretneme, tak zrazu nie je problém vymýšľať vtipy či komické situácie," dodal ďalej.

Držiteľ niekoľkých ocenení si vraj výsledky pred vyhlasovaním ankety nezvykne nikdy tipovať. "Mám z toho stres, pretože sa na tom javisku cítim nesvoj. Vždy sa bojím, ako to dopadne, keď tam prídem a nikdy si nič nepripravujem, lebo viem, že to dopadne vždy naopak," poznamenáva s úsmevom Marcin, z Uragánu známy aj ako pani Mária či člen "originálneho" hudobného zoskupenia Krímeš.