R. Williams má možnosť hrať v Horúčke sobotňajšej noci

2. sep 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) - Britský hudobník Robbie Williams sa pravdepodobne objaví na filmovom plátne v novom spracovaní legendárneho filmu 70. rokov Horúčka sobotňajšej noci. Spevák, ktorý zatiaľ nemá žiadne skúsenosti s filmovaním, by mal stvárniť postavu Tonyho Manera. Zaujímavosťou je, že za produkciou filmu stoja bratia zo skupiny Bee Gees. Dvojica plánuje do filmu investovať dvadsať miliónov britských libier, čo je asi 120 miliónov korún a bude to vôbec ich historicky prvý pokus natočiť film. Robin a Barry Gibbovci sú vraj o spevákových kvalitách presvedčení a myslia si, že Robbie je najlepším možným kandidátom pre zisk role. V pôvodnej Horúčke sobotňajšej z roku 1977 stvárnil postavu Tonyho Manera herec John Travolta. "Vždy chceli ten film prerobiť a vytvoriť jeho novú verziu," povedal o plánoch bratov Gibbovcov ich blízky priateľ. Williams ich zaujal najmä preto, že vie spievať, tancovať, je príťažlivý a navyše charizmatický.

