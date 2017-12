No Name strávili polovicu leta v nahrávacích štúdiách pri Prahe

2. sep 2005 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) - Členovia populárnej slovenskej skupiny No Name strávili väčšinu leta v Hradci pri Prahe v štúdiu Petra Jandu z legendárnej kapely Olympic. Ako pre agentúru SITA povedal líder No Name Igor Timko, relaxu sa však poctivo vyhýbali. Nahrávali totiž nový album, ktorý by mal svetlo sveta uzrieť už 26. septembra. Po návrate z Prahy sa každý z nich vybral inou cestou. Igor strávil dva týždne spolu so svojou priateľkou v Grécku.

V najbližšej dobe budú chlapci z No Name opäť vyťažení. Čaká ich príprava turné, ktoré sa bude konať na jar, krsty v Prahe, Bratislave i Košiciach, promoturné po slovenských a českých rádiách a v neposlednom rade aj autogramiády.