So skupinou P.S. by som nespieval, s Dvorským áno

2. sep 2005 o 8:13 SITA

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) - Finalista prvého kola súťaže talentov Slovensko hľadá SuperStar - Peter Konček by ponuku vystupovať so skupinou P.S., ako to pri odovzdávaní sošiek Televíznej osobnosti Markízi (TOM) urobil Robo Mikla, neprijal. Spevák by so skupinou, ktorej frantmanka Magda Vyletelová je švagrinou Pavla Ruska nevystupoval, pretože ich hudba mu nie je blízka. Konček tvrdí, že slovenské kapely má vo všeobecnosti rád, ale P.S. ho neoslovila. Počas odovzdávania TOM-a v závere programu divákov prekvapilo dueto operného speváka Petra Dvorského a poprednej postavy skupiny IMT Smile Ivana Táslera. Konček sa na vystúpenie svojho potenciálneho svokra prišiel pozrieť tiež. Garde v ten večer robil Dvorského 25-ročnej dcére Marte. S Dvorským si mladý spevák zaspieval asi pred dvoma mesiacmi. V Slovenskom národnom divadle odspievala dvojica taliansku skladbu, no dobre sa im spolu spieva aj doma pri klavíri. Strach ani trému pri speve so slovenským velikánom necíti a dobre si rozumejú nielen v ňom.

