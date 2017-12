Clooneyho film zožal na festivale úspech

2. sep 2005 o 12:20 SITA

BRATISLAVA 2. septembra (SITA/AFP) - Druhý film Georgea Clooneyho Good Night, Good Luck, ktorý približuje priekopnícke vysielanie istého žurnalistu a jeho boj proti antikomunistickej paranoji Ameriky 50. rokov, zožal úspech od kritikov na filmovom festivale v Benátkach. Snímku na festivale uviedli ako svetovú premiéru a kritici ju hneď po zhliadnutí zaradili medzi kandidátov na prestížnu cenu Zlatý Lev v kategórii najlepší film. Ten vyhlásia 10.septembra. Do oficiálnej súťaže sa zaradila aj veľmi pozitívne prijatá snímka "Espelho Magico" (Čarovné zrkadlo) z dielne 96-ročného portugalského veterána Manuela de Oliveira, zaoberajúca sa náboženskou posadnutosťou. Ďalším zo súťažiacich filmov je štúdia o palestínskych utečencoch čakajúcich na návrat domov z dielne Rashida Masharawisa s názvom "Waiting". Všetci protagonisti tohto nízkorozpočtového filmu sú sami utečencami.

Clooneyho "Good Night and Good Luck" je prerozprávaním známeho sporu medzi novinárom z televízie CBS a antikomunistickým senátorom Joeom McCarthym, ktorý sa do povedomia Američanov dostal začiatkom 50. rokov. Séria vyšetrovaní ukázala, že senátor z Wiskonsinu bol vedúcou osobnosťou antikomunistickej paranoje Ameriky v tom období. Pre Clooneyho, ktorý je pravdepodobne najžiarivejšou Hollywoodskou celebritou znamenala produkcia tohto filmu veľké osobné obete. Dokonca musel založiť svoj dom, aby získal 7,5 milióna dolárov potrebných na produkciu snímky. Herec sa na tlačovej konferencii v Benátkach vyjadril, že vzhľadom na októbrové hlasovanie o vlasteneckom zákone je zaujímavé zúčastniť sa debaty o tom, či by strach mal byť dôvodom na odňatie niektorých osobných slobôd amerických občanov.

Táto čierno-biela snímka využíva všetky dostupné správy z daného obdobia. Mnohé zo skutočných postáv stvárňujú herci. Postava McCarthyho je však zosobnená senátorom samým. "Myslím, že nikto iný by ho nezahral lepšie," povedal producent a spoluautor Grant Heslov.

Po svojej prvotine Miluj svojho zabijaka z roku 2002 Clooney čerpá zo svojej minulosti. Jeho otec, pre ktorého bol Murrov hrdina, pracoval v novinárskej brandži 30 rokov. Clooney napísal o Morrowovi aj televízny seriál, tento projekt však neuzrel svetlo sveta. Tentokrát sa rozhodol zobraziť Murrowa v kontexte jeho konfliktu s McCarthym. Režisér uvažoval nad tým, že si sám zahrá hlavnú rolu, nakoniec sa však rozhodol pre Davida Strathairna, ktorý upútal v stvárnení večne nervózneho Murrowa. Okrem Strathairna v snímke uvidíme aj Roberta Downeyho mladšieho, Jeffa Danielsa a Patriciu Clarksonovú. "Good Night and Good Luck" je jedným z 19 filmov uchádzajúcich sa o cenu Zlatý lev v oficiálnej súťaži na festivale, ktorý sa uskutoční 10.septembra.

