Keď budete Mariku počuť, pochopíte, prečo som rád, že spieva

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) - Miro Žbirka je známy tým, že v minulosti naspieval niekoľko skladieb s mladými slovenskými a českými speváčkami, no jediná žena, s ktorou by vedel vytvoriť stálu hudobnú ...

2. sep 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) - Miro Žbirka je známy tým, že v minulosti naspieval niekoľko skladieb s mladými slovenskými a českými speváčkami, no jediná žena, s ktorou by vedel vytvoriť stálu hudobnú dvojicu, je Marika Gombitová. Účinkoval s ňou v muzikáli Neberte nám princeznú a opakovane spolu točili duety. Ten najnovší je starý iba niekoľko dní. Duety ako také sú mu blízke, ale vždy hľadá niečo špecifické. V prípade skladby Čo bolí, to prebolí, oslovil neznámu speváčku Marthu a keď naspieval pieseň s Janou Kirschner, v Českej republike ju poznal málokto. "Málokedy točím s nejakou známou speváčkou, preto je to väčšinou vždy dobrodružstvo," povedal Žbirka. O jeho najnovšom projekte s Marikou Gombitovou povedal, že to bolo tajomstvo, pokiaľ to si to sám neprečítal v novinách. "S Marikou sme mali takú dohodu, že s tým vyštartujeme až vtedy, keď uveríme tomu, že je to dobré," povedal pre agentúru SITA Žbirka. Spevák vedel, že skladba je dobrá v momente, keď ju natočili. Podľa jeho vlastných slov však vie, že Marika je veľký pedant a preto čakal na jej reakciu, ktorá ho napokon veľmi potešila. Meky považuje už len samotný fakt, že skladbu natočili za ohromujúci, lebo on sám tomu už viac-menej neveril. Pieseň, ktorá by mohla predznamenať Marikin veľký návrat na hudobnú scénu, otextoval Kamil Peteraj. Žbirka je presvedčený, že keď budú ľudia Mariku počuť, všetci pochopia, prečo je rád, že skladba vznikla a Marika opäť spieva.

SITA vydá k správe zvukovú správu.