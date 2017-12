Single Mariah Careyovej obsadili prvé dve miesta hitparády v USA

2. sep 2005 o 18:00 TASR

New York 2. septembra (TASR) - Americkej speváčke Mariah Careyovej sa dostalo nie každodennej pocty. Podľa dnešného vydania hudobného časopisu Billboard sa stala v poradí piatou interpretkou, ktorej single obsadili prvé dve miesta americkej hitparády.

Jej skladba We Belong Together okupuje prvé miesto rebríčka v USA už 14 týždňov. Najnovšie sa k nej pridal singel Shake It Off, ktorý je momentálne druhý. Obe skladby pochádzajú z albumu The Emancipation of Mimi.

Rebríček najpredávanejších singlov zverejňuje časopis Billboard každý týždeň od roku 1958. Rovnaký úspech ako Careyová dosiahli iba Beatles (1964), Bee Gees (1978), Nelly (2002) a OutKast (2004).