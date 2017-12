CD

nové CD na trhu

5. sep 2005 o 9:00

Charles Lloyd Jumping the Creek

ECM, distribúcia Divyd

Flautista a saxofonista Charles Lloyd má 67 rokov. Hral blues, latinu, progresívny jazz, počas 40 rokov vydal niekoľko desiatok albumov. Uznávaný a ctený patriarcha. Posilou jeho aktuálneho albumu je fenomenálna klaviristka a skladateľka Geri Allen, s ktorou vstúpil do kapely (+ kontrabasista Robert Hurst a bubeník Eric Harland) skutočný vír nápadov v teplej rieke empatie. Miliónkrát omieľaná formulka, že džez je energia vytvorená komunikáciou, sa opäť potvrdzuje v tom najkrajšom svetle. Nie je to hudba, ktorou by mal človek niekoho "zvonka" presviedčať, že džez je niečo, čo fakt stojí za vypočutie, ale pre trochu skúsenejšieho poslucháča je tento album skutočným dobrodružstvom ducha. (mrn)