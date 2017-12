Návštevníčka múzea porezala obraz za päť miliónov dolárov

5. sep 2005 o 8:00 SITA

VIEDEŇ 5. septembra (SITA/AFP) - Návštevníčka múzea v rakúskom meste Bregenz vreckovým nožíkom porezala obraz amerického umelca Roya Lichtensteina, uviedla v nedeľu polícia. 35-ročná žena v sobotu urobila štyri približne 30 centimetrov dlhé zárezy do obrazu "Akty v zrkadle", predtým ako ju zastavili príslušníci ochranky spoločne s ďalšími návštevníkmi múzea.

Polícia, ktorú privolali do múzea, našla v návštevníčkinej taške aj šraubovák a kompótový pohár s červenou tekutinou. Žena, ktorá pochádza z Mníchova, povedala, že obraz porezala preto, lebo je to falzifikát. Rudolf Sagmeister, organizátor výstavy, to však odmietol a dodal, že dielo bolo poistené na päť miliónov dolárov. Poznamenal však, že by mohlo byť zreštaurované. Lichtenstein, ktorý zomrel v roku 1997, bol spolu s Andym Warholom popredným predstaviteľom pop artu, ktorý do výtvarného umenia vniesol ľudovú kultúru.