Monaghanová tají Mission Impossible 3

5. sep 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AFP) - Michelle Monaghanová, ktorá si spolu s Tomom Cruiseom zahrala hlavnú ženskú postavu vo filme Mission Impossible 3, sa zdráhala odpovedať na zvedavé otázky novinárov týkajúce sa pripravovaného filmu. "Nemôžem o tom veľa hovoriť," povedala. Zo žartu dodala, že ak by niečo prezradila, mohlo by sa stať, že by do 30 sekúnd vybuchla.

Herečka sa v nedeľu zúčastnila filmového festivalu vo Francúzsku, kde predstavovala svoj nový film Kiss Kiss, Bang Bang. Na margo pripravovaného filmu poznamenala len toľko, že medzi ňou a postavou, ktorú stvárňuje Tom, sa odohrá milostný príbeh. Snímka sa na filmových plátnach objaví v máji budúceho roka.