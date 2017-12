Film Gabrielle zožal obrovský úspech

5. sep 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AFP) - Film Gabrielle od francúzskeho režiséra Patricea Chéreaua zožal na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach obrovský úspech u publika. Tu bude súťažiť o hlavnú cenu festivalu Zlatého leva. Film je štúdiou osobnej vojny medzi dvoma ľuďmi, ktorých stvárnili dvaja z najobľúbenejších francúzskych hercov Isabelle Huppertová a Pascal Greggory. Huppertová sa vďaka svojej strhujúcej postave bude uchádzať i o ocenenie pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe. Ako povedal režisér, ktorý s filmom Intimita vyhral hlavnú cenu berlínskeho festivalu v roku 2001 Zlatého medveďa, chcel natočiť film "o ľuďoch, ktorých dokážeme pochopiť, ktorí žijú rovnaké životy ako my, a ktorých konfrontuje každodenná realita bez túžby až do bodu, že zabúdajú, že majú telo". Režisér Patrice Chéreau a herečka Isabelle Huppertová nikdy predtým spolu nepracovali, a to i napriek tomu, že obaja patria k francúzskej filmovej špičke. Hudbu pre film napísal skladateľ Favio Vacchi.