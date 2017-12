MTV chce Johnnyho Perfekta

5. sep 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA) - Najsledovanejšia hudobná televízia na svete MTV chce Johnnyho Perfekta. Tanečník, zabávač a raper Ján Mečoch alias Johnny Perfekto si minulý týždeň splnil v jednom z bratislavských televíznych štúdií ďalší sen tým, že natočil videoklip k svojmu premiérovému singlu Ukážte mi… Informácia o jeho vzniku sa dostala až k štábu MTV Europe, ktorý uplynulý víkend trávil v Bratislave. Keďže tvorcovia ihneď prejavili záujem o to, aby mohli tento videoklip vidieť, Johnny ich pozval do strižne, kde sa klip kompletizuje. Z ich stretnutia vznikol rozhovor, ktorý MTV odvysiela v najbližšej relácii Switched On a počas ktorého Johnny dokonca učil moderátora Jasona známe tanečné kreácie Michaela Jacksona. Zástupcov MTV Johnnyho klip natoľko zaujal, že požiadali aj o to, aby ho mohli zaradiť do vysielania MTV Europe.