Paul McCartney občas pri písaní piesní počuje Johna Lennona

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AP) - Sir Paul McCartney sa priznal, že pri písaní piesní mu často pomáha jeho starý dobrý priateľ. "Keď píšem, stáva sa, že občas počujem Johna Lennona v hlave," povedal ...

5. sep 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AP) - Sir Paul McCartney sa priznal, že pri písaní piesní mu často pomáha jeho starý dobrý priateľ. "Keď píšem, stáva sa, že občas počujem Johna Lennona v hlave," povedal spevák a hudobník pre časopis Time. "Vtedy si poviem, čo by sme s tým spravili, a v hlave počujem, ako mi to odsúhlasí alebo nie." Bývalý člen skupiny The Beatles 13. septembra vydáva svoj 20. sólový album Chaos and Creation in the Backyard. O tri dni nato začne na Miami americkú časť koncertného turné. "Od čias The Beatles som nahrával už všetkými možnými spôsobmi. Častokrát je to iba vec náhody. Spravím zopár piesní a užijem si trocha zábavy," povedal McCartney. "Občas si hovorím, že by to mohol byť dobrý album. Tentoraz som do štúdia šiel s tým, že to bude dobrý album." Nahrávanie nového materiálu trvalo dva roky a McCartney hral na väčšinu inštrumentov sám.