Každý má svoj názor, a niekto ho má skrátka nesprávny

6. sep 2005 o 9:10

Takto Terry Gilliam prichádzal na losangeleskú premiéru Bratov Grimmovcov v auguste. Sprevádza ho herec Heath Ledger. FOTO - TASR/AP



Sedem rokov nebol v kinách žiadny jeho film, ale teraz má nové hneď dva. Už o pár dní sa na festivale v Toronte premietne Tideland a v Benátkach práve súťažia Bratia Grimmovci. A Terry Gilliam si pomaly číta kritiky. Zatiaľ len na Grimmovcov, lebo tí už sú aj v bežnej distribúcii.

Nie vždy to boli pozitívne ohlasy. Príbeh o dvoch bratoch, ktorí sa premávajú z dediny do dediny a pritom si jedlo i strechu nad hlavou zabezpečujú tým, že presviedčajú ľudí o svojej schopnosti skoncovať so strašidlami, mnohých recenzentov príliš nenadchol. Tvrdia, že Gilliam neuspel práve v tom, na čom si najviac zakladal - rozprávková atmosféra v jeho filme možno je, ale ani strach, ani mystika z neho zas až tak nesršia.

Gilliam to trochu obhajoval pred novinármi v Benátkach. "Páči sa mi, že moje filmy vyvolávajú dobré aj zlé kritiky. Keby boli také ani-ani, to by na mňa pôsobilo depresívnejšie, to by ma zabilo," citovala ho BBC. "Každý má svoj vlastný názor, a niekto má skrátka nesprávny."

Matt Damon hrá vo filme jedného z bratov a zdá sa, že nad negatívnymi ohlasmi špekuloval viac ako režisér: "Nakrúcanie stagnovalo dva roky, pre kritikov to bol zrejme signál, že niečo nie je v poriadku. Vedelo sa, že Terry trochu bojoval s producentmi, a to narobilo škodu," povedal herec pre Reuters.

Naozaj, bratia Bob a Harvey Weinsteinovci z Miramaxu mali o filme iné predstavy. Gilliamovi nakoniec v mnohom ustúpili, ale presadili si herecké obsadenie. Napríklad, Damona chceli oni, Gilliam túžil po Johnny Deppovi. Je to jeho obľúbený komik a považuje ho za momentálne najväčšiu hollywoodsku hviezdu: "Práve, keď sme skončili s nakrúcaním, vyšli v kinách Johnnyho Piráti z Karibiku. Stavím sa, že keď ho Weinsteinovci videli, povedali si, Bože, predsa len sme ho mali mať!"

Terry Gilliam si myslí, že jeho Bratia Grimmovci sa napriek kritikám budú páčiť, a najmä deťom. Majú vraj rady všetky jeho filmy - lebo ešte nestratili schopnosť snívať a predstavovať si, a sú vždy otvorené. "Ako starneme, svet sa pred nami uzatvára. A ja sa tú škrupinu snažím občas nalomiť. Tento film je len mojím ďalším zúfalým pokusom," povedal Gilliam BBC ešte pred americkou premiérou.

Pravda je, že tento film považuje za jeden z tých komerčnejších. Podujal sa naň aj preto, že ešte neprestal snívať o svojej srdcovke - filme s pracovným názvom Muž, ktorý chcel zabiť Dona Quijota. Robí na ňom už dlho, ale akoby sa proti nemu postavili veterné mlyny. Prečo ešte stále nie je hotový, o tom napokon celkom presne rozpráva nedávny dokument Stratený v La Mancha. Sem-tam sa ešte objavuje v našich kinách.

Bratia Grimmovci k nám prídu v októbri. (kk)