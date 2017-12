Armstrong a Crowová sa zasnúbili

BRATISLAVA 6. septembra (SITA/AFP) - Cyklistický velikán Lance Armstrong a rocková hviezda Sheryl Crowová oznámili zasnúbenie. Armstrongov hovorca Mark Higgins uviedol, že pár sa zasnúbil počas spoločnej dovolenky v Sun Valley v štáte Idaho. Dátum svadby zaľúbenci zatiaľ nezverejnili. Pre čoskoro 34-ročného Texasana by bola prípadná svadba druhou v jeho živote. S exmanželkou Kristin má tri deti: päťročného Luka a trojročné dvojičky Grace a Isabelle. Armstrongova o deväť rokov staršia snúbenica Crowová ešte doposiaľ vydatá nebola. Armstrong vyhral v júli po siedmy raz Tour de France a profesionálnej cyklistike dal raz a navždy zbohom. V budúcnosti sa chce podľa vlastných slov začleniť do normálneho života a to najmä tým, že bude pomáhať iným. Najviac sa angažuje vo vlastnej nadácii boja proti rakovine, ktorú sám svojho času prekonal. Len pred niekoľkými dňami vyšlo najavo, že Armstrong prispel na konto obetí ničivého hurikánu Katrina sumou 500 000 USD.

