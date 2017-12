Výstava vizuálneho umenia v Galérii J. Koniarka

6. sep 2005 o 13:15 SITA

TRNAVA 6. septembra (SITA) – Výstavu vizuálneho umenia nazvanú In-formácia/In-formation slávnostne otvoria v Trnave vo štvrtok. Usporiadateľom je Galéria Jána Koniarka v spolupráci s Francúzskym inštitútom so sídlom v Bratislave. Prvá prezentácia bude o 17:00 v Synagóge – Centre súčasného umenia a o 18:00 sa začne v Kopplovom kaštieli a Stálej expozícii sochárskej tvorby Jána Koniarka. Podľa jedného z kurátorov výstavy Vladimíra Beskida ide o ojedinelú expozíciu aktuálneho umenia prezentujúcu fotografiu, video a rôzne priestorové objekty. Ukážka zbierok francúzskych regiónov má súčasne podnietiť diskusiu o podobnej činnosti regionálnych galérií na Slovensku.

Výstava In-formácia/In-formation prinesie výber z reprezentatívnych zbierok piatich regionálnych fondov súčasného umenia FRAC z východného Francúzska. Diela poskytlo takmer 30 špičkových osobností francúzskej aj medzinárodnej scény. Ukážu aktuálne podoby mestského prostredia spolu s jeho architektúrou a mediálnym prostredím. „Vystavené budú objekty s témou bývania a celé spektrum nových médií dávajúce informácii formu,“ vysvetlil Beskid.

Výstava bude vo všetkých výstavných priestoroch Galérie Jána Koniarka - v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej ulici, v Kopplovom kaštieli a Stálej expozícii sochárskej tvorby Jána Koniarka, ktoré sa nachádzajú na Zelenom kríčku. Záujemcovia si ju môžu pozrieť vo všedný deň okrem pondelka od 10:00 do 18:00 a počas víkendu od 13:00 do 18:00. Výstava potrvá do 30. októbra.