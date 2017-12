Divadlo J. G. Tajovského otvorilo sezónu cenami divákov

6. sep 2005 o 15:45 SITA

ZVOLEN 6. septembra (SITA) - Najpopulárnejšou inscenáciou uplynulej sezóny vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) sa stala veselohra Ivana Stodolu Čaj u pána senátora, ktorú upravil a režíroval Karol Spišák. Rozhodli o tom diváci v ankete o cenu Motýľ, ktorej vyhodnotením dnes DJGT slávnostne otvorilo 57. sezónu. Držiteľom Motýľa ako najpopulárnejší herec minulej sezóny sa stal dlhoročný člen umeleckého súboru divadla Štefan Šafárik, ktorý tiež stvárňuje hlavnú postavu Slivku v ocenenej inscenácii. Prvenstvo z minulého roka v kategórii najpopulárnejšia herečka obhájila Vladena Škorvagová, v Čaji u pána senátora hrá pani Slivkovú. „Tej postavy som sa veľmi bála, lebo je odo mňa oveľa staršia. Nevedela som, ako si s tým poradiť. V momente premiéry mi bolo do plaču, že to ľudia nemôžu prijať. Ale ľudia to vzali, dokonca tak, že to vyhralo,“ povedala po otvorení sezóny Škorvagová. Najbližší vzťah má k svojej postave Edith Piaf v hre Smrť v ružovom, za ktorú získala Cenu Litfondu.

Riaditeľka DJGT Marcela Kršková hodnotí uplynulú sezónu ako úspešnú. „Odohrali sme 140 predstavení, z toho 11 na zájazdoch, videlo nás 30-tisíc divákov. Túto sezónu plánujeme znova štyri premiéry, 30. decembra záver roka s najpopulárnejším predstavením, prvého mája Deň otvorených dverí a na záver 33. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské,“ povedala riaditeľka Kršková. Dodala, že prvou premiérou tejto sezóny bude 21. októbra komédia francúzskeho autora Didiera Kaminku Len nijakú paniku, ktorú súbor začína skúšať dnes. Druhá premiéra bude koncom novembra určená najmenším divákom a bude to rozprávka Tri prasiatka.

