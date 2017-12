Latinská hudba bude znieť Starým Mestom

BRATISLAVA 6. septembra (SITA) - Latinská hudba opäť rozhýbe obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Slávnostným prestrihnutím pásky, pod Michalskou bránou v Starom Meste, otvorí starosta bratislavskej ...

6. sep 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 6. septembra (SITA) - Latinská hudba opäť rozhýbe obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Slávnostným prestrihnutím pásky, pod Michalskou bránou v Starom Meste, otvorí starosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Peter Čiernik a predseda Latino Culture Project Miguel Méndez 10. septembra o 17:00 šiesty ročník projektu Fiesta Latina Miguela Méndeza.

"Projekt má niekoľko cieľov. Chcem ním Slovákom priblížiť kultúru krajín Latinskej Ameriky, vytvoriť z Bratislavy kultúrne mesto a spojiť hudbou a tancom všetkých ľudí bez rozdielu veku či národnosti," uviedol dnes pre agentúru SITA Miguel Méndez. Hudobno - tanečný festival sa začne pri Michalskej bráne karnevalovým sprievodom, ktorý prejde po Ventúrskej, Panskej, Strakovej ulici na Hviezdoslavovo námestie a odtiaľ na Rybné námestie, kde od 18:00 do 22:00 pripravia pozvaní hostia pre všetkých návštevníkov kultúrnu a tanečnú šou. Organizátori predpokladajú, že tento rok sa na podujatí zúčastní viac ľudí ako po minulé roky, kedy ich prišlo okolo osem až desaťtisíc.

Počas podujatia sa v rámci druhého Dňa bielych náramkov uskutoční aj kampaň Svet bez chudoby. Táto akcia sa koná len štyri dni pred stretnutím predstaviteľov všetkých štátov v New Yorku, kde by sa mali dohodnúť, ako budú ďalej pokračovať v napĺňaní cieľov na znižovanie chudoby, na ktorých sa dohodli na Miléniovom summite OSN pred piatimi rokmi. "Touto kampaňou chceme politikom ukázať, že ľuďom nie je jedno, ako sa rozhodnú, že to nie je len za dverami nejakej rokovacej siene, ale že je to v pozornosti celého sveta a že nám záleží na ľuďoch, ktorí trpia nesmiernou chudobou," povedala pre agentúru SITA výkonná tajomníčka Platformy mimovládnych rozvojových organizácií Ľudmila Pastorová. Ako dodala, na celom svete vo všetkých hlavných mestách od Dublinu po Bratislavu a od Helsiniek až po Maltu sa budú konať koncerty, predstavenia, kampane, budú vypustené biele balóny a ľudia budú nosiť biele náramky.

Kampaň Svet proti chudobe prebieha na celom svete, Slovensko sa do nej zapojilo 1. júna. "Odvtedy môžu Slováci posielať elektronické i klasické pohľadnice adresované premiérovi Mikulášovi Dzurindovi na internetovú stránku www.svetbezchudoby.sk. Pohľadnice odovzdáme našim vládnym predstaviteľom pred Tretím Dňom bielych náramkov, ktorý bude 10. decembra," dodala Pastorová.