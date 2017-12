Do Divadla Andreja Bagara budú voziť divákov z Rakúska

6. sep 2005 o 17:00 SITA

NITRA 6. septembra (SITA) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre chce na svoje muzikály voziť rakúskych divákov. Ako povedal pre agentúru SITA riaditeľ DAB Ján Greššo, „začiatkom októbra odohráme muzikál Adam Šangala pre 150 návštevníkov z Rakúska. Bude to prvý pokus prilákať k nám zahraničných divákov. Muzikály sú totiž najatraktívnejšie, ale nevylučujem ani rozšírenie ponuky na inscenácie a rozprávky, napríklad Petra Pana.“

Greššo verí, že Rakúšania prijmú predstavenie pozitívne. Ak by tento pokus vyšiel, skontaktoval by sa buď so slovenskou alebo rakúskou cestovnou kanceláriou, ktorá by DAB zabezpečovala divadelných hostí. „Takto to funguje aj v Slovenskom národnom divadle, kam chodia Rakúšania na opery. Myslím si, že aj keď si zaplatia cestu do Nitry, stále sa im k nám oplatí prísť. Naša vstupenka v prepočte na euro nie je drahá,“ povedal. Návšteva divadla by sa podľa Grešša mohla spojiť aj s prehliadkou pamätihodností Nitry a okolia, aby bol výlet zaujímavejší.

Prilákať zahraničných divákov by malo pomôcť aj nové titulkovacie zariadenie, ktoré DAB s finančnou pomocou svojho zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja – nedávno zakúpilo. Využívať sa bude aj na festivale Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční koncom septembra. Po prvý raz budú môcť diváci sledovať predstavenia v originálnom jazyku bez simultánneho prekladu cez slúchadlá.