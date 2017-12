Cenu Mercury získala skupina Antony and the Johnsons

7. sep 2005 o 11:00 SITA

LONDÝN 7. septembra (SITA/AP) - Newyorská hudobná skupina Antony and the Johnsons získala v utorok v noci prestížnu výročnú cenu Mercury za najlepší album v Británii. Rozhodnutie ale vyvolalo polemiku pre pôvod kapely. Jej líder Antony Hegarty sa síce narodil v Británii, vyrastal však v Amerike, a tak skupinu kritici vnímajú skôr ako americkú než britskú. Napriek tejto skutočnosti porota označila tohtoročný album skupiny Antony and the Johnsons, ktorý nesie názov "I Am A Bird Now", za najlepší spomedzi 12 nominovaných. Víťazná formácia porazila okrem iných skupiny Coldplay a Kaiser Chiefs. Cenu jej v londýnskom hoteli Grosvenor House odovzdal hudobník Jools Holland, ktorý je v súčasnosti najpopulárnejším pianistom v Británii.

Mercury Awards sa udeľuje už 14 rok za najlepší album roka britskej alebo írskej skupine.