M. Jackson napísal pieseň pre obete hurikánu Katrina

7. sep 2005 o 9:30 SITA

NEW YORK 7. septembra (SITA/AP) - Americký spevák Michael Jackson napísal pieseň pre obete hurikánu Katrina. Skladbu pokusne nazvanú "From the Bottom of My Heart", ktorou chce zozbierať prostriedky na pomoc postihnutým záplavami, plánuje čoskoro nahrať. Niekdajší kráľ popu chce osloviť ešte ďalších hudobníkov, prezradila v utorok jeho hovorkyňa Raymone Bainová. Jackson dúfa, že skladbu nahrá do dvoch týždňov v štýle piesne "We Are the World", ktorá bola zas určená na pomoc Afrike. "Bolí ma prizerať sa ľudskému utrpeniu na juhu mojej krajiny," povedal 47-ročný Jackson vo svojom stanovisku. Spevák sa odkedy, čo ho 13. júna v Kalifornii zbavili viny v kauze pohlavného zneužívania 13-ročného chlapca, stráni verejnosti a väčšinu času trávi v Bahrajne.