Fínska formácia HIM vystúpi v Bratislave už v sobotu

7. sep 2005 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) - Fínska hudobná formácia HIM vystúpi na Slovensku už v sobotu 10. septembra. Koncert v bratislavskom Národnom tenisovom centre (NTC) je jedinečný o to viac, že v našich zemepisných šírkach je jediný. HIM nebude koncertovať v žiadnej z okolitých krajín a ich koncert teda možno považovať za špeciálne gesto pre slovenských fanúšikov. V Sibamac Aréne NTC sa o dvadsiatej hodine začne veľké vystúpenie skupiny, ktorá má na svojom konte množstvo hitov. ”Teším sa, že vás všetkých uvidím v Bratislave,” odkázal charizmatický spevák kapely Ville Valo slovenským fanúšikom.

Skupina HIM koncertovala na Slovensku už v roku 2002 na Rock Pop Corgoň Festivale a na jej vystúpenie sa vtedy prišlo pozrieť asi 15 tisíc fanúšikov, čo pokorilo všetky doterajšie rekordy v návštevnosti koncertov na Slovensku. Viac ľudí sa prišlo pozrieť len na koncert britského velikána pódií Eltona Johna. Jeho vystúpenie však mohli vidieť všetci zadarmo.

Fínski rockeri momentálne predstavujú svoj nový album Dark Light. V rámci jeho predstavovacieho turné navštívili už Osaku, Tokio ale aj Helsinki a čaká ich ešte Štokholm, Londýn, Mníchov. Po koncerte v Bratislave ich uvidia aj fanúšikovia v Paríži, Madride, Barcelone, Miláne, New Yorku a Los Angeles.

Koncert pripravilo hudobné vydavateľstvo Warner Music v spolupráci s hudobnou televíznou stanicou MTV.

