Guy Ritchie chce, aby mu Madonna porodila ďalšie dieťa

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) - Manžel kontroverznej speváčky Madonny - Guy Ritchie by chcel viac detí. Režisérovi Madonna porodila pred piatimi rokmi syna Rocca a spolu vychovávajú aj Madonninu 8-ročnú ...

7. sep 2005 o 8:55 SITA

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) - Manžel kontroverznej speváčky Madonny - Guy Ritchie by chcel viac detí. Režisérovi Madonna porodila pred piatimi rokmi syna Rocca a spolu vychovávajú aj Madonninu 8-ročnú dcéru Lourdes. Ritchie sa ale teraz vyjadril, že by bol rád, keby mu popová kráľovná porodila ďalšie bábätko. "Bol by som rád, keby sme mali viac detí," povedal režisér, ktorý dodal, že otcovstvo zbožňuje. S Madonnou majú podľa jeho slov úplne obyčajné manželstvo, v ktorom sa občas vyskytnú hádky, ale nepovažuje ich za nič mimoriadne. Nie sú vraj ničím výnimoční. Obaja sú vraj veľmi prelietaví a prchkí, ale napriek tomu ich manželstvo funguje. Ritchie prezradil aj to, prečo svoju slávnu manželku tak veľmi miluje. Popová kráľovná totiž mení slová na skutky. "Keď ju niečo napadne, dokáže to uskutočniť a to nedokáže každý, pretože svet je rozdelený na tých, čo iba hovoria a tých, čo robia," povedal Ritchie.

sp;xd;gb