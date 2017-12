Čechomor ohlásil pokračovanie Krušovice Tour 2005

7. sep 2005 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) - Skupina Čechomor ohlásila podobu slovenskej časti ohlasovaného jesenného pokračovania Krušovice Tour 2005. Koncertmi v deviatich slovenských mestách skupina toto turné začne. Český a moravský program turné by mali ohlásiť už čoskoro. Koncerty odohrajú v rozmedzí od 13. do 21. októbra. Na prvý koncert sa môžu tešiť trenčianski fanúšikovia tejto obľúbenej kapely. Posledný koncert naopak odohrajú v Prešove. Turné má podporiť aktuálny album skupiny Co sa stalo nové, ktorý im už mesiac po vydaní - 16. júna, vyniesol platinovú platňu za predaj. Hosťom všetkých koncertov turné na Slovensku bude Petr Bende & band. Viac informácií ponúka oficiálna stránka kapely www.cechomor.cz.

Najbližšie si ale pánov zo skupiny Čechomor budú môcť vychutnať návštevníci dublinského Fringe Festivalu 2005, kde sa predstavia 21. septembra spolu s írskym spevákom Iarla O´Lionáirdom, ktorý hosťoval aj na nahrávaní aktuálneho albumu.