Duel Tisa, Ignoranta a šialenca

8. sep 2005 o 10:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Marián Labuda v hre Tiso

Či si viac DOSIEK za sezónu 2004/2005 odnesie inscenácia Tiso z Divadla Aréna alebo Ignorant a šialenec, naštudovaný Činohrou Slovenského národného divadla, dozvieme sa o dva týždne. Obe hry majú totiž rovnako po šesť nominácií na najprestížnejšie slovenské divadelné ocenenia, ktoré sú už jubilejný desiaty raz súčasťou medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

Jeho štrnásty ročník bude v dňoch 23. až 28. septembra a v hlavnom programe sa na ňom predstaví trinásť inscenácií z desiatich krajín. Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia Divadelná Nitra s Asociáciou súčasného divadla a tento rok v nej hlasovalo dvadsaťšesť odborníkov a novinárov.

Doma v Luhačoviciach sa správu o šiestich nomináciách dozvedel režisér Jan Antonín Pitínský, ktorého dve inscenácie sú aj v programe Divadelnej Nitry. "To mám radosť. Presne neviem, čo mám povedať, ale mám radosť, že mi to hovoríte. Ignorant a šialenec bola strašná kalvária. Hru sme začali skúšať už pred štyrmi alebo piatimi rokmi, potom sme to museli odložiť. Neskôr sme vymenili hercov. Vlaňajšie skúšanie už bolo radostné, ale dlho sme sa s tým natrápili predtým," povedal šťastnou novinou príjemne zaskočený režisér.

Rastislav Ballek sa po vypočutí všetkých šiestich kategórií, v ktorých si Tiso vyslúžil nominácie, hlasno rozosmial. "Objav sezóny? V mojom veku? Tak to ste ma vážne pobavili! Je pekné, že máme toľko nominácií, teším sa. Nemôžem sa však naplno dojímať, pretože už pracujem na iných veciach. Užijem si takú tichú radosť bez emócií," tvrdil Ballek, ale v slúchadle sa naďalej smial a svoje emócie prežíval.

Trojlístok nominovaných režisérov uzatvára Michal Vajdička, ktorý práve nomináciu v kategórii Objav sezóny očakával. "Som prekvapený. Myslel som, že človeka musia najprv objaviť a až potom nominovať v takej serióznej kategórii. Je to teda moja prvá nominácia. Práca so súborom na Krásavici z Leenane bola asi najlepšia, akú som doteraz zažil. Herci sa prispôsobovali mojim nárokom a dopĺňali moje nápady."

Ak by mal Vajdička vybrať víťazku medzi nominovanými Kvetou Stražanovou a Danou Košickou, nevedel by si rady. "Je to ťažké, lebo obe si ju zaslúžia. Ak cenu získa jedna z nich, určite to bude svojím spôsobom ocenenie pre obe herečky."

Jeho slová z košického dabingového štúdia potvrdila aj Dana Košická. "Nečakala som to. Netušila som, kedy sa vyhlasujú nominácie. Je to pre mňa strašne krásne preto, že sme si s Kvetkou Stražanovou splnili sen. Dlho sme túžili spolu hrať. Sme jedna krvná skupina a v skúšobnom období sme sa úžasne vybláznili," prezradila o kolegyni Danka. V kategórii ženských hereckých výkonov sú v zmysle štatútu vzhľadom na identické bodové ohodnotenie uvedené štyri nominácie.

Nomináciu si zopakuje Ľuboš Kostelný, ktorý sa vlani ocitol v spoločnosti Juraja Kukuru a Borisa Farkaša, teraz po boku Martina Hubu a Mariána Labudu. "V mojom veku mi to úplne stačí. Už len nominácie sú pre mňa veľkou cťou. Pochybujem, že by som uspel, možno o rok," povedal so smiechom Kostelný.

Nominácie na DOSKY 2005

Cena za najlepšiu inscenáciu

Inscenácia hry Romana Poláka (podľa Maxima Gorkého) Play Gorkiy alebo Letní hostia. Réžia: Roman Polák. Divadlo Astorka Korzo 90.

Inscenácia hry Thomasa Bernharda Ignorant a šialenec. Réžia: Jan Antonín Pitínský. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Inscenácia Tiso podľa scenára Rastislava Balleka. Réžia: Rastislav Ballek. Divadlo Aréna Bratislava.

Cena za najlepšiu réžiu

Rastislav Ballek za réžiu inscenácie Tiso podľa scenára Rastislava Balleka. Divadlo Aréna Bratislava.

Jan Antonín Pitínský za réžiu inscenácie hry Thomasa Bernharda Ignorant a šialenec. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Michal Vajdička za réžiu inscenácie hry Martina McDonagha Krásavica z Leenane. Štátne divadlo Košice.

Cena za najlepší ženský herecký výkon

Zuzana Fialová za postavu Evy v inscenácii hry Viliama Klimáčka Hypermarket. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Dana Košická za postavu Maureen Folanovej v inscenácii hry Martina McDonagha Krásavica z Leenane. Štátne divadlo Košice.

Kveta Stražanová za postavu Mag Folanovej v inscenácii hry Martina McDonagha Krásavica z Leenane. Štátne divadlo Košice.

Ingrid Timková za postavu Kráľovnej noci v inscenácii hry Thomasa Bernharda Ignorant a šialenec. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Cena za najlepší mužský herecký výkon

Martin Huba za postavu Cyrana de Bergerac v inscenácii hry Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Ľuboš Kostelný za postavu Doktora v inscenácii hry Thomasa Bernharda Ignorant a šialenec. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Marián Labuda za postavu Tisa v inscenácii Tiso podľa scenára Rastislava Balleka. Divadlo Aréna Bratislava.

Cena za najlepšiu scénografiu

Jozef Ciller za scénu k inscenácii Tiso podľa scenára Rastislava Balleka. Divadlo Aréna Bratislava.

Eva Rácová za scénu k inscenácii hry Igora Bauersimu norvay.today. Divadlo Andreja Bagara Nitra.

Tomáš Rusín za scénu k inscenácii hry Thomasa Bernharda Ignorant a šialenec. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Cena za najlepší kostým

Alexandra Grusková za kostýmy k inscenácii hry Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Zuzana Štefunková za kostýmy k inscenácii hry Thomasa Bernharda Ignorant a šialenec. Činohra Slovenského národného divadla Bratislava.

Ľudmila Várossová za kostýmy k inscenácii muzikálu Joea Masteroffa - Johna Kandera - Freda Ebba Kabaret. Divadlo Andreja Bagara Nitra.

Cena za najlepšiu scénickú hudbu

Peter Groll za hudbu k inscenácii Tiso podľa scenára Rastislava Balleka. Divadlo Aréna Bratislava.

Víťazoslav Kubička za hudbu k inscenácii opery podľa libreta Slavomíry Očenášovej-Štrbovej Martin Luther. OZ Janda Foundation VIA MUSICA.

Peter Zagar za hudbu k inscenácii diela Igora Stravinského a Petra Zagara Svätenie jari. Divadlo Andreja Bagara Nitra.

Objav sezóny

Vladislava Fekete za réžiu hry Igora Bauersimu norvay.today. Divadlo Andreja Bagara Nitra.

Kolektív tvorcov za inscenáciu hry Reného Pollesha Katka Krátka tu už nepracuje. Divadelné oddelenie o. z. v spolupráci so Štúdiom 12 Bratislava.

Kolektív tvorcov pod vedením Rastislava Balleka a Martina Kubrana za inscenáciu Tiso. Divadlo Aréna Bratislava.