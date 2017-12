Frodo dostal chuť na nezávislosť

O postavenie lídra medzi špičkovými medzinárodnými filmovými festivalmi už desaťročia súperia Cannes, Berlín a Benátky. Festival v Cannes má najväčší filmový trh a je najústretovejší k obchodníkom. Berlinale je najmohutnejšie čo do počtu filmov, akredito

8. sep 2005 o 12:00 MILOŠ ŠČEPKA, Benátky

Elijah Wood (vľavo) sa preslávil veľkofilmom Pán prsteňov. V Benátkach sa ukázal v nezávislom filme Everything is Illuminated, ktorý stál len osem miliónov dolárov. FOTO - MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA



vaných účastníkov i platiacich divákov. No čo sa týka hviezdnej atmosféry a najmä kontaktu svetoznámych hercov s médiami i divákmi, vedú tohto roku Benátky. Veď kde inde by ste v jeden jediný deň a v rade za sebou, sediac na jednom mieste, mohli absolvovať tlačové konferencie:

s Elijahom Woodom (k filmu L. Schreibera Everything is Illuminated, ktorý sa síce odohráva na Ukrajine, ale nakrúcali ho v Česku a je o hľadaní židovských koreňov, sveta židovských štetlov, ktorý už dávno zanikol), s Isabelle Huppertovou (k novinke P. Chéreaua Gabrielle podľa J. Conrada, ktorá je opakom Chéreauovej slávnej Intimity, teda príbehom o mŕtvom vzťahu bez vášne, bez úcty i bez komunikácie, vtipne zasadenom do 19. storočia, takže sa môže pohrávať s motívmi Pani Bovaryovej) či s Anthonym Hopkinsom a Jakom Gyllenhaalom (k dráme J. Maddena Proof). Ba aj predstaviteľka hlavnej roly Gwyneth Paltrow tu bola, hoci pre pracovné zaneprázdnenie len prostredníctvom mobilného telefónu, ktorý režisér Madden prikladal k mikrofónu.

No a vrcholom toho istého dňa bolo stretnutie s Russellom Crowom a Renée Zellwegerovou, hviezdami nového filmu režiséra R. Howarda Cinderella Man, životopisného príbehu osudom ťažko skúšaného amerického boxera írskeho pôvodu Jima Braddocka.

Všetky menované filmy prijalo benátske publikum s nadšením a ováciami. O festivalovú atmosféru sa postarali najmä mladučké obdivovateľky odvážneho hobbita Froda, ktoré vydržali čakať na príchod Elijaha Wooda celé hodiny a potom ho doslova zasypali nielen prosbami o autogram, ale i darčekmi, ktoré mu na malú radosť bezpečnostných služieb hádzali ponad bariéry... no aj bozkami, keď sa k nim dostal na dosah.

"Po nakrúcaní stámiliónového veľkofilmu, ktoré trvalo 16 mesiacov a podieľali sa na ňom tisícky ľudí, je hádam celkom logické, že som prijal rolu v malej nezávislej komornej snímke s nákladmi osem miliónov," vysvetľoval Wood, prečo si po Pánovi prsteňov vybral práve tento film. Herec Liev Schreiber v Everything is Illuminated debutuje ako režisér a zároveň sa vyrovnáva s vlastnými traumami, spojenými so smrťou otca, ktorý bol židovského pôvodu a pochádzal z Ukrajiny.

Isabelle Huppertová s tradičnou sebaistotou a dokonalosťou stvárnila v Gabrielle postavu ženy z vyšších kruhov, lapenej do sietí konvencií, kde niet miesta pre city a vášne. O svojom filmovom partnerovi Pascalovi Greggorym povedala: "Je to už naša tretia spolupráca a krásne sa to vyvíja. Prvý raz sme hrali súrodencov, druhý raz milencov, teraz manželov, ktorí si už nemajú čo povedať. Sama som zvedavá, čo nám ponúknu nabudúce."