Nečakaní víťazi prestížnej ceny

Najprestížnejšia hudobná cena pre britských a írskych hudobníkov Mercury Music Prize má prekvapivého víťaza, ktorého meno zverejnili v utorok večer v Londýne. Vďaka albumu I Am A Bird Now skupina Antony and the Johnsons preskočila nové albumy od známejší

8. sep 2005 o 11:00

ch kolegov z Coldplay, Kaiser Chiefs alebo speváčku MIA a spolu s ocenením kritikov, novinárov a expertov kapela získala aj šek na 20-tisíc libier. "Musel sa stať nejaký omyl," citoval spravodajský server BBC lídra skupiny Antonyho Hegartyho (na snímke Reuters), ktorý v súčasnosti žije v New Yorku. "Som absolútne hotový, toto je šialené," dodal lyrický spevák a klavirista, ktorého fanúšikmi sú napríklad aj Boy George alebo Lou Reed. Antony and the Johnsons sa tak zaradia medzi hudobníkov ako sú Primal Scream, PJ Harvey, Franz Ferdinand či Dizzee Rascal, ktorým sa podarilo uspieť v predchádzajúcich ročníkoch sledovanej súťaže. (peb)