Paris Hiltonová nie je sexuchtivá

8. sep 2005 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Dedička hotelového impéria Paris Hiltonová o sebe tvrdí, že vôbec nie je sexuchtivá. O svojich tvrdeniach však mnohých nepresvedčila hlavne preto, že pred časom sa na internete objavila nahrávka, na ktorej so svojim vtedajším priateľom súloží.

Videonahrávka s názvom One Night In Paris preslávila Hiltonovú viac ako čokoľvek iné a zlú reputáciu jej nevie odpustiť ani jej potenciálna svokra - matka Parisa Latsisa. Hiltonová teraz tvrdí, že vôbec nie je taká nadržaná ako na videu s Rickom Solomonom vyzerá. "Myslím, že na fotografiách vyzerám akoby som žiadala o sex, čo možno spôsobuje to, ako sa obliekam a môj celkový imidž," povedala Hiltonová pre americký magazín Vanity Fair.