Julia Robertsová objímala obete hurikánu Katrina

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Hollywoodska herečka Julia Robertsová presvedčila všetkých Američanov o svojej dobrosrdečnosti, keď sa v meste Birmingham, v štáte Alabama objavila s dvoma nákladnými ...

8. sep 2005 o 14:35 SITA

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Hollywoodska herečka Julia Robertsová presvedčila všetkých Američanov o svojej dobrosrdečnosti, keď sa v meste Birmingham, v štáte Alabama objavila s dvoma nákladnými autami plnými darov a tie sama venovala obetiam hurikánu Katrina. Herečka debatovala s nahnevanými, utrápenými a zničenými ľuďmi a uisťovala ich, že všetko sa postupne dá do poriadku. Robertsová všetkých uistila, že netrpí hviezdnymi maniermi, keď sa postupne objala s takmer všetkými prítomnými. Herečka, ktorá pomohla prostredníctvom televízneho programu Oprah Winfrey Angel Network, priznala, že ňou táto skúsenosť otriasla, no je šťastná, že mohla pomôcť. "Je neuveriteľné, koľko s človekom spraví objatie. Je to tá najpravdivejšia a zároveň najjednoduchšia vec na svete. Myslím, že by sme sa mali objímať častejšie," povedala držiteľka Oscara.