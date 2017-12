Žena, ktorú počuť aj keď dospieva - Macy Gray

8. sep 2005 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Alternatívna speváčka R&B Macy Gray sa narodila 9. septembra 1970 v meste Canton v americkom štáte Ohio. Macy Gray veľmi skoro očaril klasický soul a raný hip-hop. Speváčka a herečka v jednej osobe študovala hru na klavír. So spevom začala počas štúdia scenáristky na univerzite v Južnej Karolíne. Jej život zmenila šťastná náhoda. Jedného dňa totiž zaskakovala za speváčku, ktorá neprišla do nahrávacieho štúdia, kde na ňu čakala Macy s inými muzikantmi a malo sa tu pripravovať ich demo. Odvtedy hudobníčka sprevádzala miestnu džezovú kapelu a tiež sa stala vyhľadávanou štúdiovou vokalistkou. Následne získala zmluvu s firmou Sony Epic, kde jej v polovici roku 1999 vyšiel debutový album On How Life Is. O dva roky neskôr vydala album The Id a nasledoval singel v podobe sedempalcového vynilu Sweet Baby, na ktorom ju hlasovo podporila Erykah Badu. December 2001 znamenal aj vydanie jej ďalšieho singlu. Sexual Revolution už však naspievala sama. Tretí album Macy Gray s názvom The Trouble With Being Myself vyšiel 15. júla 2003. Je kolekciou krátkych príbehov, plných pulzujúceho beatu. Skladby sú výzvou ženy, ktorá sa nebojí zmien. Naposledy potešila svojich fanúšikov presne pred rokom keď vyšla jej výberovka z toho najlepšieho, čo doteraz vytvorila: album s názvom The Very Best Of Macy Gray ju prináša presne takú, aká je, vo všetkých svojich podobách.

Hudba, spev a R&B nie sú jej celým životom. Černoška s roztopašnými vlasmi totiž absolvovala aj hodiny herectva. Do týchto tajov ju zaúčala herečka Ally Sheedy a jej kolega Rob Lowe. Dnes sa zdá, že túto skúsenosť z osemdesiatych rokov dokáže dobre využiť, pretože účinkovala v niekoľkých filmoch. Medzi najznámejšie patria Training Day z roku 2001, Gang of Roses, Cesta okolo sveta za 80 dní z roku 2004, či Domino z roku 2005.

