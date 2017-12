Viedeň

Antická zbierka opäť prístupná verejnosti

9. sep 2005 o 0:00

Umeleckohistorické múzeum sa zaraďuje medzi svetové múzeá, ku ktorým patrí aj British Museum, Ermitáž či parížsky Louvre. Pred 114 rokmi, presne 17. októbra 1891 ho otvoril cisár František Jozef I. Už vtedy sa v cisárskych zbierkach nachádzalo množstvo cenných antických objektov, ktoré však zostávali desaťročia v pôvodnom stave.

Obdobie antiky je prezentované v deviatich veľkých sálach a siedmich kabinetoch na ploche asi 1500 m2, vystavených je tu asi 2300 gréckych, cyperských, helenistických, etruských, rímskych i neskoroantických umeleckých diel. Vo výstavných priestoroch umeleckohistorického múzea nájdeme početné antické mince, busty, sochy i zbierky rímskych nápisov a dokonca i 600 rozličných kameňov.

Prvýkrát budú v zbierke antiky verejnosti prezentované aj doteraz nevystavené diela, ako napríklad obrovská Isisova socha.

Stála zbierka antiky je vo viedenskom Umeleckohistorickom múzeu na námestí Maria Theresien Platz prístupná od 5. septembra, denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, každý štvrtok až do 21.00. Základné vstupné je 10 eur.

V testovacej prevádzke sa od 5. septembra objavil aj elektronický sprievodca múzeom, poskytujúci textové, obrazové i zvukové informácie priamo na mobil, smartphone či PDA (Personal Digital Assistant). Takzvaný MultiMedia Guide bude nástupcom audiosprievodcov, ktorí sa v múzeách doteraz využívali. Návštevníci, ktorí nemajú mobilné koncové zariadenie schopné pracovať v sieti W-LAN, si môžu zapožičať jeden z 15 osobných digitálnych asistentov PDA. "Asistenti" jednoduchým stlačením tlačidla ponúknu množstvo zvukových, obrazových a textových informácií, či už v rámci prednastavenej prehliadky múzea, alebo konkrétne informácie o zvolenom exponáte. Prehliadka pamätihodností s e-rollerom

Návštevníci metropoly Rakúska môžu absolvovať prehliadku klasických pamätihodností aj novým spôsobom - e-rollerom. Netypická prehliadka mesta elektrickým rollerom trvá tri hodiny a záujemci ju môžu absolvovať do 31. októbra.

Trasa tzv. SEGWAY- prehliadky viedenských pamätihodností, ktorá sa začína pri Štátnej opere, zahŕňa takmer všetky najvýznamnejšie historické budovy. Prehliadky sa začínajú každý deň o 14.00 a 17.00 s 30-minútovým oboznamovacím tréningom riadenia e-rollera.

Elektrický roller je kombináciou tretrollera so spôsobom riadenia lietadla, pričom dosahuje rýchlosť 20 km/h.

SEGWAY- priehliadky starej Viedne sa uskutočňujú v každom počasí (oblečenie proti dažďu je k dispozícii zadarmo). Vopred si ju treba rezervovať na tel. čísle 0043/1/ 712 46 83 - 80. Na e-roller túru historickou Viedňou sa musia záujemcovia preukázať cestovným pasom alebo iným osobným preukazom a zaplatiť poplatok 59 eur. Vodiči e-rollera majú predpísanú helmu, ktorú takisto dostanú na mieste. Záujemcovia o SEGWAY- prehliadky musia dovŕšiť aspoň 16 rokov a musia vážiť od 45 do 113 kilogramov.

Vo Viedni otvorili výstavu najlepších novinárskych fotografií Výstava World Press Photo sa v susednej Viedni koná už po štvrtý raz. Najlepšie fotografie novinárov za uplynulý rok prezentuje viedenské centrum fotografie Westlicht.

World Press Photo je celosvetovo najväčšou súťažou novinárskej fotografie, tento rok sa koná jej 48. ročník. Ročne si fotografie z tejto súťaže prezrú asi dva milióny ľudí v 40 štátoch sveta. Víťazom v roku 2004 sa stal indický fotograf Arko Datta (Reuters) so snímkou ženy z Cuddalore, Tamil Nadu (India), ktorá smúti nad stratou rodinného príslušníka, ktorý prišiel o život po smrtiacom tsunami. V kategórii Samostatné fotografie. Ľudia v titulkoch patrí 2. miesto Holanďanovi Paulovi Vreekerovi (na snímke).

Výstavu najlepších novinárskych fotografií uplynulého roka si môžete do 2. októbra pozrieť vo viedenskom Westlichte (na ulici Westbahnstrasse 40, ktorý je otvorený každý utorok, stredu a piatok od 14.00 do 19.00, v sobotu a v nedeľu od 11.00 do 19.00. Počas tejto výstavy bude Westlicht každý štvrtok výnimočne otvorený od 14.00 do 23.00. Základné vstupné je 6,5 eura, deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

+ 8. októbra, v rámci tradičnej Dlhej noci múzeí, je výstava prístupná od 18.00 do 1.00 so živou hudbou a barom, kde sa bude predávať dobré vínko.

+ Na 27. novembra pripravuje Westlicht stretnutie milovníkov a zberateľov fototechnických rarít na polročnej fotografickej aukcii. Tohtoročným "highlightom" bude legendárna Leica M7 so sériovým číslom 3 000 000, ktorú vlastní uznávaný fotograf, rodený Brazílčan, Sebastiao Salgado. Z predaja tohto fotoaparátu zamýšľa Salgado financovať svoj projekt na záchranu dažďových pralesov.

foto - Paulo Vreeker

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

10. 9. Čo sa smejete? S Karlheinz Hacklom & Heinz Mareckom o 20.00

11. 9. Čo sa smejete? o 19.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße

11. 9. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.30

12. a 13. 9. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

14. 9. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.30

15. 9. H. Ibsen: Nora o 19.30 - premiéra

HUDBA

Aréna, Baumgasse 80

9. 9. The Capones o 20.00

10. 9. First Arena Rockabilly Stomp Vienna: The Go Getters, Junior Marvel & His Hi-Flyers, The Bloo Voodoo, The Barnstompers, The Voodooshakers, The Hounded Prisoners; 18.00

12. 9. De La Soul o 20.00

13. 9. Rejuvenate + No Turning Back o 20.00

14. 9. Babylon Bombs o 20.00

15. 9. Negative & Guests o 20.00

WUK, Währinger Straße

9. 9. Festival-Season Closing o 21.00

10. 9. Synergetic o 22.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

9. 9. Together o 21.00

10. 9. United Syncopators o 21.00

13. 9. Wild Gators o 21.00

14. 9. Erian Marktl Quartett o 21.00

15. 9. Andi Menrath Quartett o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

9. - 11. 9. Puschnig|Sharrock: "The Late Night Show" o 21.00

13. a 14. 9. Lyambiko o 21.00

Od 15. 9. Eberhard Weber & Reto Weber o 21.00

Szene Wien, Haufgasse 26

9. 9. No Crash, No Hope A Tribute to Johnny Cash feat. Lost Compadres, A Life, a Song, a Cigarette, Fritz Ostermayer & special guests o 20.00

10. 9. Hörsturz, the real alternative music club 21.00

11. 9. Pere Ubu, Bulbul o 20.00

13. 9. Cutty Ranks, Sasha, Bodyguard Soundsystem + Shantia & Phillip Watkis o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1

Od 9. 9. Rudolf von Alt

Kunst Haus, Untere Weissgerberstrasse 13

Do 18. 9. Mathias Waske

MUMOK - Múzeum moderného umenia, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

Do 18. 9. Realizmus 70. rokov

Do 18. 9. Pop Art

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

Do 25. 9. Sinalcovská epocha

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

Do 25. 9. Elias Canetti (1905 - 1994)

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

Do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Múzeum Liechtensteinovcov, Fürstengasse 1

Do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Westlicht, Westbahnstraße 40

Do 2. 10. World Press Photo 2005

BA-CA Kunstforum, Freyung 8,

Do 26. 10. Christian Ludwig Attersee

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

Do 6. 11. Dizajn nábytku 50. rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

Do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Najnavštevovanejšie viedenské pamiatky

Najväčšie turistické magnety medzi pamiatkami sa nachádzajú vo viedenskom Schönbrunne. Zámok Schönbrunn sa v roku 2004 dostal na prvé miesto návštevnosti medzi viedenskými pamiatkami. Hneď za zámkom sa umiestnila populárna zoologická záhrada Tiergarten Schönbrunn, ktorá klesla oproti predchádzajúcemu roku na druhú priečku. Tretiu priečku v popularite pamiatok získala viedenská Albertina. Za nimi nasleduje ruské kolo v Prátri, imperiálny pohľad v Cisárskych apartmánoch spolu so Sissiným múzeom vo viedenskom Hofburgu. Na šiestom a siedmom mieste sa umiestnili Umelecko-historické múzeum a tzv. Silberkammer (strieborná komora) v Hofburgu. Medzi top 10 patria ešte veža Donauturm, Rakúska galéria Belvedere a klenotnica v Hofburgu. Viedenská dominanta Stephansdom nie je v zozname najnavštevovanejších viedenských pamiatok zahrnutá. Celkový počet návštevníkov chrámu, do ktorého sa neplatí vstupné, sa odhaduje na 4 milióny. Podobne je to i v prípade voľne prístupného Prátra, ktorého návštevnosť sa v minulom roku odhadovala na 4,2 milióna návštevníkov.