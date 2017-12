Muzikál Naked Boys Singing! už má povolenie úradov

9. sep 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 9. septembra (SITA/AP) - Členovia predstavenia Naked Boys Singing! sa opäť vyzlečú donaha. Muzikál v auguste zakázali v Milwaukee Gay Arts Center potom, čo úrady nariadili tvorcom predstavenia vybaviť si divadelné povolenie. Ako povedal riaditeľ centra Paul Masterson, muzikál už má všetky úradné povolenia a tak sa umelci budú pred divákmi vyzliekať donaha od 29. októbra až do 31. decembra. Pôvodné predstavenie uviedli 11. augusta, no o sedem dní neskôr ho polícia zakázala, pretože divadlo nemalo licenciu. Polícia nariadila okamžité prerušenie predstavení. Právnik centra Richard Hart vyhlásil, že divadlo by nemalo mať žiadne špeciálne licencie, keďže ide o neziskovú organizáciu. "Sme šťastní, že už je to všetko za nami. Skutočne sme nechceli, aby sa takéto niečo stalo," dodal riaditeľ. Predstavenie Naked Boys Singing! už uviedli v Provincetown, San Juane a Atlante.