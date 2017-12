Už onedlho svoje brány otvorí kino Pod hviezdami

9. sep 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 9. septembra (SITA) - Fanúšikovia náročnejších filmových titulov, ale i priaznivci domácej - slovenskej filmovej tvorby, sa už čoskoro dočkajú otvorenia nového kina. Od začiatku októbra bude kino Pod hviezdami, v priestoroch Spoločenského domu (SD) Nivy, každý týždeň v utorok a vo štvrtok premietať filmové tituly Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK) a pôvodné slovenské filmy. Jeden večer by mal pritom patriť takzvaným klubovým filmom a druhý slovenskej tvorbe. Kino ako projekt nadviaže na filmový festival Pod hviezdami, ktorý sa konal 1. a 2. júla v areáli ružinovského amfiteátra. Práve tam vznikol nápad otvoriť kino, ktoré by ponúkalo filmovú produkciu pre náročnejších divákov aj počas roka.

Podľa Adama Hanuljaka, ktorý je autorom a hlavným organizátorom tohto projektu, bude kino Pod hviezdami jedinečné, nakoľko na Slovensku neexistuje žiadne kino, ktoré by sa takýmto spôsobom zameriavalo na slovenskú filmovú produkciu. Premietanie domácich filmov chcú poňať prierezovo. Preto bude mať podľa neho premietanie nielen prezentačnú, ale aj vzdelávaciu funkciu. "Divák tak získa prehľad o slovenskej kinematografii. Začať by sme chceli asi šesťdesiatymi rokmi, filmom Slnko v sieti z roku 1962," uviedol pre agentúru SITA Hanuljak. Okrem premietania hodnotných filmov chcú zakladatelia nového kina zaujať aj Úvodmi, ktoré budú predchádzať každému premietaniu. "Pred každým filmom privítame nejakého odborníka - filmového vedca, ktorý tento film uvedie - povie niečo o autorovi, rozoberie historické kontexty filmu a podobne," prezradil Hanuljak. Tieto Úvody by podľa neho mali trvať približne desať až pätnásť minút. Priestor pred celovečerným filmom chcú využiť aj na prezentáciu mladých filmových tvorcov - premietať budú krátke študentské filmy.

Divákov by mohla pritiahnuť i súťaž o DVD, ktorá sa bude konať po každom slovenskom filme. Otázky by sa mali vždy týkať premietaného filmu a víťaz získa DVD s nejakým slovenským filmovým titulom. Podľa Hanuljaka ale uvažujú aj o filmových besedách s tvorcami, hercami a odborníkmi, ktoré by mohli tiež nájsť svoje miesto v priestoroch SD Nivy.

Spolupráca občianskeho združenia Fork a ružinovského Cultusu tak už onedlho prinesie bratislavským filmovým fanúšikom viaceré filmové lahôdky. Vychutnať si ich budú môcť s preukazmi ASFK platnými na aktuálnu klubovú sezónu aj bez nich. Cena pre držiteľov preukazov bude samozrejme zvýhodnená.