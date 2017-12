Rytmus z Kontrafaktu pracuje na sólovom albume

BRATISLAVA 9. septembra (SITA) - Líder Kontrafaktu Rytmus pracuje spolu s kapelou na svojom sólovom albume. K fanúšikom hip hopu by sa mal dostať začiatkom budúceho roka. "Bude to spolupráca s kvalitnými ...

9. sep 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 9. septembra (SITA) - Líder Kontrafaktu Rytmus pracuje spolu s kapelou na svojom sólovom albume. K fanúšikom hip hopu by sa mal dostať začiatkom budúceho roka. "Bude to spolupráca s kvalitnými ľuďmi, s českou elitou, možno by som tam chcel mať aj nejakých ľudí zvonku, ale nechcem ešte hovoriť konkrétne, lebo ja robím s featuringami, čo nemusí vždy vyjsť a ja budem potom vyzerať ako...," reagoval pre agentúru SITA Rytmus. Ako ďalej uviedol, platňu chce urobiť vo veľkom štýle, aby bol výsledok kvalitný, lyrický a úspešný ako Kontrafakt. Podľa jeho slov sólový projekt v hip hope neznamená zradu voči kapele, ale vyjadrenie individuálnych pocitov. "Vo svete je normálne, že raperi aj keď sú jedna krv a skupina, tak každý po čase ide sólo. Ak bude mať chuť, môže vyjsť potom aj Ego," povedal Rytmus, ktorý sa intenzívne venuje aj beatboxu. Okrem Ega sa na pripravovanej platni podieľa aj tretí člen Kontrafaktu a víťaz celoslovenskej dídžejskej súťaže v mixovaní Dj Aneš, ktorý album zastreší produkčne. "Zase to bude Kontrafakt, akurát, že si to chcem urobiť sám, chcem ukázať aj moju stránku, lebo Kontrafakt ako trio je Kontrafakt, no Rytmus je iný, ja mám iné pocity a aj keď to bude robiť Ego, tak to bude zase iné," zafilozofoval Rytmus.

Rytmus má za sebou spolu s Kontrafaktom dva albumy. Trio debutovalo platňou Kontrafakt (12"), najnovším projektom je E.R.A. z roku 2004. Lídra skupiny poznalo Slovensko už v polovicu 90-tych rokov, keď sa Rytmus objavil na kultovej výberovke slovenského hip hopu Zvuky ulice.

