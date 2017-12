Slovenskí výtvarníci sa predstavia v Pekingu

11. sep 2005 o 19:30 SITA

BRATISLAVA 11. septembra (SITA) - Výtvarníci Igor Minárik, Uľjana Zmetáková a Denisa Kasanický budú zastupovať Slovensko na najväčšej a najrozsiahlejšej prehliadke súčasného svetového výtvarného umenia v Pekingu. Výstava sa bude konať od 20. septembra do 20. októbra a jej organizátorom je Čínska asociácia umelcov. Bienále, ktoré sa uskutoční v priestoroch China National Museum of Fine Arts a v Art Museum of the Millenium Monument predstaví 500 diel od autorov zo 60 krajín celého sveta. Nosnou témou bienále, ktorého predchádzajúci ročník navštívilo 20 000 ľudí denne, je súčasné umenie so zameraním na človeka. Cieľom organizátorov bienále, ktorí by z Pekingu chceli vytvoriť nové vplyvné centrum umenia, je sprístupniť súčasné umenie širokej verejnosti.

Troch slovenských umelcov si na bienále vybrala odborná komisia tejto výstavy. Uľjana Zmetáková sa v Pekingu predstaví obrazom Veľká voda, Igor Minárik bude vystavovať dielo "8.8. - 20.9.1999" a Denisa Kasanický bude prezentovať svoju tvorbu obrazom nazvaným "II.5 - 4 (cyklus 210 dní, 60 dní­, celkom)". "Na pekingské bienále sa teším, je to veľkolepá prezentácia súčasného výtvarného umenia v Číne. Očakávam od neho istý posun, a hlavne novú komunikáciu, ľudí, ktorí sú takí potrební pre moju tvorbu a vôbec pocit z krajiny, ľudí, vzduchu," uviedla pre agentúru SITA Denisa Kasanický. Počas bienále sa bude konať medzinárodné sympózium, na ktorom sa zúčastnia vystavujúci umelci a tiež sa uskutoční XVI. Valné zhromaždenie Medzinárodnej asociácie umenia (IAA). Jej členom je aj Slovenská výtvarná únia, ktorej zástupcovia tam nebudú chýbať.