12. sep 2005 o 10:00

Eric Clapton - Back Home

Warner 2005

Nový album legendárneho britského gitaristu a speváka plynule nadväzuje na jeho predchádzajúce poprockové nahrávky. Dávno je o ňom známe, že dáva prednosť skladaniu a nahrávaniu pesničiek pred artistnými sólami z dôb jeho kultovej skupiny Cream. Nečakajte výrazné prekvapenie, ale pokojnú zbierku nevtieravých pesničiek, vrátane coververzie Loves Comes To Everyone z pera jeho nebohého priateľa Georgea Harrisona. Na albume, ktorý vznikal súčasne s minuloročnou poctou starému bluesmanovi Robertovi Johnsonovi Me and Mr. Johnson, hosťujú aj skvelí klávesisti Steve Windwood a Billy Preston, niekdajší "piaty" člen The Beatles.

Bob Dylan - No Direction Home

Columbia/Legacy 2005

Z archívov kľúčovej postavy americkej populárnej hudby Boba Dylana už niekoľko rokov vzniká pozoruhodná séria nikdy nevydaných nahrávok s názvom Bootleg Series. No Direction Home je už siedme pokračovanie a zároveň funguje aj ako soundtrack k dvojdielnemu dokumentárnemu filmu ežiséra Martina Scorseseho, zachytávajúceho Dylanovu najslávnejšiu éru od jeho hudobných začiatkov až po jeho slávne a kontroverzne prijaté elektrické turné v roku 1966. Dvojalbum obsahuje dvadsaťšesť raritných skladieb, vrátane nikdy nepočutej When I Got Troubles z roku 1959, vôbec prvej Dylanovej piesne, ktorá sa dostala na magnetofónový pás, cez pozoruhodné folkové výlety až po odlišné alternatívne verzie nezabudnuteľných hitoviek ako Maggie's Farm alebo Like A Rolling Stone.

Iva Bittová - Elida

Indies records 2005

Elida bol názov starého mydla používaného ešte v minulom storočí a toto slovo Iva Bittová našla aj v jednej básni, ktorá dala základ jej novému albumu. Alternatívna diva opäť koketuje s klasikou a to nie s hocijakou - newyorský Bang on Can patrí medzi najvychytenejšie súbory venujúce sa súčasnej hudbe. Moravská hudobníčka a speváčka preň pripravila deväť nových skladieb, v ktorých sa opäť nezaprel jej svieži skladateľský rukopis. Tromi textami prispel aj Richard Müller (vďaka tomu sa napríklad ponúka zaujímavé porovnanie jeho verzie piesne Samota s verziou Ivy Bittovej), v štyroch inštrumentálkach sa predvedú aj členovia súboru, v ktorom okrem tradičných akustických nástrojov figurujú aj bicie a elektrická gitara. A to všetko dostanete zabalené vo veľmi originálne vyriešenom digipakovom obale. (peb, her)