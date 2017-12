Jerry Hallová sa asi znova zamilovala

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - Modelka Jerry Hallová sa údajne zamilovala do austrálskeho hráča kriketu Shanea Warnea. Dvojica sa stretla na novej šou Grahama Nortona, kde spolu v zákulisí flirtovali.

12. sep 2005 o 17:55 SITA

Modelke neprekáža ani štrnásťročný vekový rozdiel, ktorý je medzi nimi. Pár sa spolu asi hodinu rozprával. Potom obaja televízne štúdio opustili, nastúpili do rovnakého auta a zabávali sa spolu v neďalekom bare. Hallová a Warne si vymenili telefónne čísla a Jerry mladíkovi povedala, aby sa jej určite ozval. Športovec má slabosť na blondínky. Supermodelka, ktorá sa so spevákom skupiny Rolling Stones Mickom Jaggerom rozišla v roku 1999, sa pred nedávnom vyjadrila, že sa jej páčia mladší muži. Tridsaťpäťročný Warne sa so svojou manželkou Simone rozišiel v júni tohto roku.