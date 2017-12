Putovná prehliadka Projekt 100 tento rok po novom

12. sep 2005 o 19:25 SITA

BRATISLAVA 12. septembra (SITA) - V rekordných 40 filmových kluboch na celom Slovensku sa bude konať tohtoročná nekomerčná putovná prehliadka filmov Projekt 100. Novinkou 11. ročníka prehliadky je nielen dosiaľ najvyšší počet kín, ale aj nový termín - presunula sa z jarných mesiacov na jesenné. Filmovú nádielku si budú môcť diváci tento rok vychutnať od 15. septembra do 15. decembra. Ako tvrdí predseda Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK) Peter Dubecký, „termín v jarných mesiacoch bol pre filmové kluby krajne nevyhovujúci, čo sa odzrkadľovalo v počte kín zapojených do projektu a tiež na návštevnosti." Podľa jeho slov sa ASFK, ktorá je jedným z organizátorov, pokúšala termín zmeniť už od roku 2002, pre rôzne technické problémy sa to podarilo až teraz. "Preklenovacou prehliadkou bol tento rok na jar projekt 8 a pol, ktorý dosiahol dobré výsledky,“ hovorí Dubecký.

Putovná filmová prehliadka Projekt 100 tradične prináša divákom významné diela zo zlatého fondu svetovej kinematografie, ale aj najnovšie filmy, ktoré zaznamenali úspech na medzinárodných festivaloch. V 37 filmových kluboch na Slovensku, ďalej v kine Tatra Bratislava, multiplexe Palace Cinemas Bratislava a miniplexe SonyCineMax Trnava ponúkne Projekt 100 divákom desať filmov. "Dramaturgia prehliadky je orientovaná predovšetkým na Zlatý fond svetovej kinematografie, nemú éru nevynímajúc,“ konštatuje Dubecký. V programe figurujú filmy Metropolis (1927) Fritza Langa, ďalej snímky Moderná doba (1936) Charlieho Chaplina, Kto sa bojí Virgínie Woolfovej? (1966) Mikea Nicholsa, Polnočný kovboj (1969) Johna Schlesingera, Taking off (1971) Miloša Formana, Plechový bubienok (1979) Volkera Schlöndorffa a Otec na služobnej ceste (1985) Emira Kusturicu. Najnovšiu kinematografiu zastupujú snímky Revízori (2003) Antala Nimróda a Dve tváre Very Drake (2004) Mikea Leigha.

Prehliadku slávnostne otvorili dnes v bratislavskom FK Charlie centrum expresionistickou nemeckou snímkou režiséra Fritza Langa Metropolis z roku 1926. Počas prehliadky Projekt 100 sa premieta zrekonštruovaná verzia filmu z roku 2001, ktorá spája zachované časti filmu (viac ako štvrtina filmu sa nezachovala) a je pokusom o jeho rekonštrukciu do podoby, akú mal v čase premiéry. Z pôvodného Metropolisu sa zachoval neúplný duplikačný negatív a zostrihané distribučné kópie.

Projekt 100 – 2005 organizujú Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), Slovenský filmový ústav (SFÚ) a Asociácia českých filmových klubov (AČFK). Prehliadka sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Štátneho fondu ČR pre podporu a rozvoj českej kinematografie a Ministerstva kultúry Českej republiky.