Ak chce Besson ešte niečo povedať, ostáva mu už len jeden pokus

13. sep 2005 o 8:30 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Naposledy Luc Besson režíroval prezentáciu Paríža v súboji o olympijské hry v roku 2012. Na fotografii je práve v pozícii producenta pri nakrúcaní z roku 2002. FOTO - ČTK/AP



Luc Besson sa zaťal a o svojom novom filme nechce povedať skoro nič. Ešte pred mesiacom dokonca novinárom zatĺkal, že vôbec nakrúca. "Všetky tie šumy sú hlúposť. Ak niekto riskuje a napíše čosi bez toho, aby si to overil, je to jeho problém," povedal napríklad týždenníku (bulvárnejšieho typu) Ici Paris.

Teraz už vo francúzskej tlači vychádzajú celostranové reklamy a po mestách sa objavujú bilbordy s tajomným, čiernobielym záberom na vzdialenú postavu, ktorá je akoby pripravená skočiť z jedného parížskeho mosta. Sprievodné titulky hovoria jasne - od 21. decembra bude v kinách nový Bessonov film Angel-A.

Na takú správu sa čakalo už dlho. Keď Besson dorobil Johanku z Arcu (to bolo ešte v roku 1999), povedal, že s režírovaním si dáva pauzu. A keď sa k nemu vráti, nakrúti už len dva filmy.

To nikomu nešlo do hlavy. Zdalo sa, že sa pri práci zabáva. Nemal problém s nápadmi, jeho filmom sa komerčne darilo, a pritom vôbec neboli hlúpe.

Lenže Luc sa už cítil unavený a bál sa, že príde čas, keď sa to prejaví aj v jeho príbehoch - bez toho, že by to sám postrehol.

Besson je rozhodnutý pevne, pred piatimi rokmi sa o tom rozhovoril pre britský The Observer: "Je zopár režisérov, ktorých som mal naozaj rád. Nakrútili päť alebo šesť skvelých filmov, a robili ďalšie a ďalšie. Tie už také dobré neboli. Som z toho veľmi smutný a najradšej by som im povedal - prosím, prestaňte. Jednoducho, jedného dňa sa začnete opakovať. Je preto prirodzené a elegantné v tej správnej chvíli priznať, že ste už všetko povedali, a rozlúčiť sa."

Besson od roku 1983 nakrútil osem celovečerných filmov, spolu ich teda bude mať (keď splní plán) desať. To je vraj dobré číslo. Už teraz ho zabáva predstava, ako sa v obchodoch predáva akcia - desať DVD Luca Bessona. "To, že viem presne, koľko filmov mi zostáva, ma núti viac rozmýšľať. Vravím si: Bože, teraz už musím vyrozprávať to, čo si naozaj myslím. A mám na to len dva pokusy. Tie dva filmy budú veľmi dobré, dúfam."

Angel-A by mal byť teda predposledným Bessonovým filmom. Bude čiernobiely a hlavnú úlohu v ňom hrá Jamel Debbouze, najlepšie platený francúzsky herec (za vedľajšiu postavu vo filme Amélia z Montmartru bol nominovaný na Césara, úspech mal aj ako architekt v komédia Asterix a Obelix: Misia Kleopatra).

Samotný príbeh zostáva neznámy. Besson ho za vyše milión eur nakrútil vo svojej produkčnej spoločnosti EuropaCorp. Isté je, že tej sa bude venovať aj potom, čo skončí aj svoj desiaty film. Po ňom už bude iba producent, občas scenárista.