Britský spevák David Gray má iba dve priority

13. sep 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 13. septembra (SITA/AP) - Britský spevák David Gray vyhlásil, že v jeho živote sú iba dve priority - rodina a hudba. "Moje priority sa zúžili iba na dve, teraz je to hudba a moja rodina," povedal spevák pre denník San Francisco Chronicle. "Povedal by som, že sú to moje dve silné stránky. Nemám veľa priateľov a som úplne nezodpovedný." Gray, ktorý sa preslávil albumom White Ladder a hitom Babylon, má v súčasnosti nový album Life in Slow Motion, ktorý odborníci označujú za temnejší oproti jeho predchádzajúcej práci. "Nechcem sa uspokojiť s neuváženými vyhláseniami, že všetko bude v poriadku. Keď počujem Boba Marleyho ako spieva, že všetko bude OK, tak mu verím, pretože to spieval zo svojej perspektívy a jeho dušu trápili problémy geta. Je to niečo, čo nemôžem predstierať, že mám," uzavrel spevák.